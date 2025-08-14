乳がん経験者も安心して楽しめる♡MILANO MAILLAの水着が話題

乳がんを経験した女性にも、水にふれる喜びを再び感じてほしい――そんな想いから誕生したスイムウェアブランド「MILANO MAILLA（ミラノマイヤ）」。洗練されたネイビーボディに真っ白なセンタージップが映える、都会的でスタイリッシュなデザインが特徴です。身体にしっかりフィットしながらも締めつけ感のない着心地。パッドがずれにくい設計や耐塩素・UVカットなど、安心して楽しめる工夫もたっぷり詰まっています。

シンプル＆都会的な高機能水着

MILANO MAILLAの水着は、NAVY×WHITEのワンカラー展開で、無駄を削ぎ落としたスタイリッシュな佇まい。

素材には、耐塩素性やUVカット（UPF50）性能を備えた「ライクラファイバー55t」を使用。しっかりとした伸縮性と型崩れしにくい復元力で、水中でも快適なフィット感をキープします。

センタージップで着脱がしやすく、滑らかな肌触りで脇下の擦れも防止。デザイン性と機能性を両立させた一着です。

乳がん後でも安心のやさしさ設計

この水着は、乳がんを経験された方にも寄り添える設計。パッドはお手持ちのものを入れられるポケットタイプで、飛び込み時にもずれにくい安心構造。

透けにくく、体型をやさしく包み込むしっかりとした生地が心地よさをサポートします。

背中や肩まわりもすっきり見せるラインで、年齢を問わず誰でもスポーティに着こなせるのも魅力。プールや海、温水施設などでも劣化しにくく、長く愛用できるタフな一枚です。

サイズ感と着用イメージをご紹介

モデルのMikiさん（身長158cm）と、もう一人の着用モデル（身長168cm）は共に11号サイズを着用。

お腹や太ももを締め付けず、自然にフィットする設計です。肩も凝りにくいやわらかさで、長時間のスイムでもストレスフリー♡

シンプルな配色ながらも洗練された印象で、泳ぐ姿も美しく見せてくれます。水泳大会での実績もあり、背泳ぎで2位を獲得したという高パフォーマンスも納得の品質です。

もう一度、水の中で輝く自分に

MILANO MAILLAの水着は、機能性と美しさを兼ね備え、乳がんを経験した方を含め、すべての女性に“水にふれる歓び”を届けてくれる一着。

販売はメールまたはInstagramのDMからのみの受付で、価格は23,000円（税込）。

ワンカラー（NAVY×WHITE）でのご用意となります。こだわり抜いてつくられたこの水着で、自分らしく自由に泳ぐ時間を取り戻してみませんか？