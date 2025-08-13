¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤ìÆ¯¤±¤Ê¤¤¤è¡×Ãù¶â1,800Ëü±ß¤Î60ÂåÊì¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ò°ú¤¤³¤â¤êÂ©»Ò¡Ó¤ÈÉÔ°Â¤ÊÏ·¸åÀ¸³è
¶áÇ¯¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½¢¿¦¸å¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ä·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¡¢²ÈÄíÆâ¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÄ¹´ü²½¤¬²È·×¤äÀ¸³è¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¶¦ÅÝ¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆÀ¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤¤³¤â¤êÂ©»Ò¤Ø¤Î¡ÖÃ¸¤¤´üÂÔ¡×¤¬ÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤ë
¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤ìÆ¯¤±¤Ê¤¤¤è¡£³°¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æ±»þ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¨¡¨¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Î²ÃÆ£¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦62ºÐ¡Ë¡£20Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤ÎæÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï»öÌ³¿¦¤È¤·¤ÆÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¡¢Âà¿¦¶â¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃùÃß¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÏ·¸å»ñ¶â¤Ï1,800Ëü±ß¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë·î12Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÀáÌó¤¹¤ì¤ÐÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ò¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÂà¿¦¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â©»Ò¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢30ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¤Ï²È¤Ë¤³¤â¤ëÀ¸³è¤Ë¡£ºÆ½¢¿¦¤ÎÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¤¦¤ÁÃµ¤¹¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤¹¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤«¤ÏÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÃ¸¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¾Íè¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤ëÆü¡£
¡Ö»ä¤âÇ¯¤ò¼è¤ë¤·¡¢¤â¤·²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢æÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï»ëÀþ¤ò°ï¤é¤·¡¢¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢¤ª¤ìÆ¯¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÒì¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµñÀä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â©»Ò¼«¿È¤¬Êú¤¨¤ëÊÄºÉ´¶¤äÄü¤á¤Î¿¼¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤â¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æâ³ÕÉÜ¡Ø¤³¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤Î°Õ¼±¤ÈÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40¡Á64ºÐ¤Î¡ÖÃæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¡×¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó84Ëü¿Í¡£Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤Û¤É¼Ò²ñÉüµ¢¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö8050ÌäÂê¡Ê80Âå¿Æ¤È50Âå»Ò¤Î¶¦ÅÝ¤ì¡Ë¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Þ¤¹¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¿Æ»Ò¤â¡¢Ç¯·î¤¬·Ð¤Æ¤ÐÆ±ÍÍ¤Î¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â©»Ò¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á
²È·×¤ÈÀ¸³èºÆ·ú¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¾®¤µ¤Ê³°½Ð¤«¤é»Ï¤á¤ë
Ä¹Ç¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢ÄÌ±¡¤äÃÏ°è¤Î¸òÎ®²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡È¾®¤µ¤Ê¼Ò²ñÀÜÅÀ¡É¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤ä½¢Ï«»Ù±ç°÷¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×·¿»Ù±ç¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë²È·×´ÉÍý
¿Æ¤Î»à¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤ä²ÈÂ²¿®Â÷¤ÇÀ¸³è»ñ¶â¤äÉÔÆ°»º¤Î´ÉÍý¤òÂè»°¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤äÀ¸³èº¤µç¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü½¢Ï«»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ
øÃÏ°è¼ã¼Ô¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê39ºÐ¤Þ¤Ç¡Ë
øÀ¸³èº¤µç¼Ô¼«Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÊÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·¡Ë
ø½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡ÊÀº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤äÅ¬±þ¾ã³²¤Î¾ì¹ç¡Ë
ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»Ù±ç°÷¤«¤éÄó°Æ¤¹¤ëÊý¤¬ËÜ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿Æ»Ò´Ö¥ë¡¼¥ë¤ÎÌÀÊ¸²½
À¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤ä¾Íè¤Îµï½»¾ò·ï¤Ê¤É¤ò¡¢¸ýÌóÂ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¸½ñ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Æ¤Î»ñ»º¤ÏÌµ¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤È¶¦¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤Î¹ÔÆ°ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢Â©»Ò¤¬¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÃÙ¤¯¤Æ¤â¡¢º£¤¬¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢»Ù±ç°÷¤È¶¦¤Ë·î1²ó¤Î³°½Ð¤«¤éÂ©»Ò¤ÎÀ¸³è¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÆ¯¤«¤»¤ë¡×¤è¤êÀè¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ÎÂÎÎÏ¡¦»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Âè»°¼Ô»Ù±ç¡¦²È·×´ÉÍý¡¦¾ÍèÀß·×¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤òËÉ¤°¸½¼ÂÅª¤ÊÆ»¶Ú¤Ç¤¹¡£