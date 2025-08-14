俳優の佐藤隆太（４５）がフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」（１０月７日スタート、火曜、後９・００）に主演し、ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）とバディを組むことが１３日、分かった。佐藤は同局制作の連続ドラマに初主演で、元乃木坂４６の山下美月（２６）の出演も合わせて発表された。

日本の連ドラ史上初、水上警察を題材とした今作のオファーを受けた佐藤は、原作となった吉川英梨氏の同名小説シリーズを「面白さに圧倒され一気に読み切ってしまいました」と明かす。加藤も「参加できることに純粋にワクワクしました」と、心境を語った。

東京・湾岸エリアを舞台に、個性派ぞろいの「東京水上警察署」が水上で巻き起こる事件を追う。様々な撮影技術を駆使し、船を使ったマリンアクションを圧倒的なスケールで描くという。

バディを組むのは佐藤演じるチームリーダーの碇と、加藤演じる警視庁本部から望まぬ異動で水上署に配属された日下部。本部経験ゼロで出世に興味のない碇と、上昇志向が強い日下部は「水と油みたいな関係」だというが、事件解決や、ライバルである「湾岸署」との捜査争いの中で衝突しながらも助け合い信頼を築いていく。

刑事ドラマの新境地を切り拓く作品に、佐藤は「迫力あるシーンが撮れているんじゃないか」と期待を込め、加藤も「日本のドラマでは見たことがないようなシーンがたくさんあります」と、強気でアピールした。