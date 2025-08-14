「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

マウンドでの表情から一変し、お立ち台では優しい笑顔があった。復帰４戦目で初の中７日となった阪神・高橋が７回６９球の省エネ投球で今季２勝目。「ストレートをしっかり投げ切れたんで、一番良かったです」。最速１５１キロの直球を中心にコイ打線を寄せ付けず、完全復活を印象づけた。

初回からテンポよく投げ進め、五回まで完全投球。ここまでわずか４４球だった。完全試合や完封も頭をよぎりそうだが、目の前の打者だけに集中した。「ちょっと気持ち悪いなっていう感じはあった」。こういう時は初の走者を出した後が肝になる。

六回に先頭を出し、２死二塁となった。ここで中村奨に左前打を献上。１点を覚悟したが、高寺と小幡の素早い中継プレーに救われた。「守備に助けてもらって、本当にありがたいです」。七回もピンチを招いたが、本塁は踏ませなかった。

昨年の復活を遂げる前のリハビリ中、投球への考え方が変わった。「三振を取らないのも、やっぱりすごいんじゃないかなって」。三振を取れば味方のミスもないし、事は起こらない。でも、三振が少ないということは「ボールが前に飛んでるけど、投げ勝っているってことなんですよ」。深い理論だった。

この日は１球目から１６球連続でストライク。６三振を奪ったが、ゾーンの中で勝負し続けた。「前に飛んでるけどアウトってことは、本当の勝負に勝ってるんじゃないかなって」。逃げ隠れせず、自信のある球で安打コースに打たせない。高橋が求めてきた理想に、また近づいた。

及川、石井と盤石リレーでつなぎ、今季２４度目の無失点勝利。球団史上最多の３２完封を達成した１９６５年以来、６０年ぶりの快記録となった。復帰後最長イニングで、もう不安要素を感じさせない。これまで「貢献できてない」と言い続けてきた左腕が言った。「今日は少しでも力になれたかなと思います」。もう復活という言葉はいらない。進化していく過程を見せてくれるはずだ。

◆シーズン完封勝利メモ 鯉打線をゼロに封じて、チームとして今季２４度目の完封勝利。１シーズンに２４度以上の無失点勝利を記録するのは、球団史上最多の３２完封を記録した１９６５年（１４０試合制）以来、６０年ぶり。また、２８完封勝利をマークした５６年（１３０試合制）は、チーム防御率１．７７と２リーグ分立以後、唯一の防御率１点台を達成している。さらにゼロ封Ｖを増やしていけば、６９年ぶりの快挙が現実味を帯びてきそうだ。