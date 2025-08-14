仏G1ジャックルマロワ賞（17日、ドーヴィル芝1600メートル、15時50分発走＝日本時間22時50分）に挑む今春のヴィクトリアマイル優勝馬アスコリピチェーノ（牝4＝黒岩）が現地時間13日朝、シャンティイのリオン（坂路コース）で最終追い切りを行った。

軽快な脚取りで2本上がる様子を見守った黒岩師は「良い感じで仕上がっていると思います。過去に2度海外へ行っているので、馬の方が慣れている感じで、雰囲気も良いです」と好感触を伝えた。今年2月のサウジアラビア遠征（G2・1351ターフスプリント）では海外制覇を飾り、すっかり旅慣れした様子だ。悲願の海外G1初V、そしてG1・3勝目へ、週末17日のゲートインが待ち遠しい。

《併せ馬で好反応ゴートゥファースト》シャンティイ滞在のゴートゥファースト（牡5＝新谷）はジャックルマロワ賞に向けて12日にコワイラフォレ調教場の芝周回コースで追い切りを消化。6F付近から併せ馬で負荷をかけた。

横井助手は「調教は動く馬なので、しまいの反応だけ確認。前半は併せた馬の後ろで我慢させて、しまいを伸ばす形で追い切りました。とてもいい動きだった」と好感触。ダービー卿CT8着以来、4カ月ぶりで初の海外遠征。このひと追いで態勢は整った。