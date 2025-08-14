「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

阪神・小幡が華麗な中継プレーで高橋を、そしてチームを救った。２点リードの六回２死二塁。高橋が初めて背負ったピンチだった。中村奨に左前打を許し、二走・佐々木は一気に本塁を狙った。

左翼・高寺からの送球を、小幡は左翼寄りの芝生部分で捕球。素早く捕手・坂本へ送球した。「ワンバンをしっかり投げて、ラインを外さないようにと思って投げました」。やや三塁ベンチ方向にそれたが、坂本がうまく捕球し、佐々木にタッチ。アウトの判定に坂本はガッツポーズで喜んだ。すぐに広島の新井監督からリクエストがあり、リプレー検証となったが判定は覆らず。好守で失点を防ぎ、広島の反撃を許さなかった。

今季は守備でも多く貢献している小幡だが、田中内野守備走塁コーチは「カットプレーは３年ぐらい前まで苦手だった。ファームにいた時は真っすぐボールを投げられなかった」と明かす。そんな若手時代の経験も糧にしたこの日のプレー。「チームの内野手で一番肩が強い」と田中コーチが語るように、小幡の強肩がチームを救っている。

ただ、小幡は「（高寺）望夢が捕って早く投げてくれて、誠志郎さんがナイスカバーをしてくれたので。僕というよりは２人かなと思います」と謙虚に話した。武器の強肩と守備範囲の広さ、判断力を生かして、これからもチームを救っていく。