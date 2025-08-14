　３９試合連続無失点のセ・リーグ新記録を達成した石井（右）を祝福する藤川監督（撮影・飯室逸平）

　「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

　阪神が完封勝ちを飾った。巨人が敗れ、優勝マジックは２６に。三回に中野拓夢内野手（２９）の犠飛などで２点を先制。先発・高橋は７回４安打無失点で２勝目。九回に登板した石井大智投手（２８）が１回を無失点に抑え、３９試合連続無失点で現監督の藤川球児を超えるセ・リーグ新記録を達成し、平良海馬（西武）のプロ野球記録に並んだ。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

　−守り勝った。

　「本当に高橋がよく頑張ってくれましたね」

　−石井はまた記録を伸ばした。

　「及川も含めてですけど、本当に誇らしいですけれど、まだ戦っている途中ですからね」

　−高橋は球数も少なかった。

　「素晴らしかった」

　−六回２死二塁では左翼からの中継プレーで生還を阻止した。

　「あの辺りはうちの今のレフトの守備の良さというものは、非常に大事なところですから、いいところで出ましたね」

　−石井がリリーバーとして優れている点は。

　「どうでしょうね。ただ単純に、日々を丁寧にやっているからだと思いますね」

　−石井と記念撮影。

　「メディアの方にお願いされたので、はい」

　−どんな言葉をかけたのか。

　「本当に心の底からうれしいですけど、立場上なかなか、まだ続けていると言いますか、選手たちは戦っている状態ですから。自分の気持ちを出せないのが残念だなというのはあります。それも本当に誇らしいです」