「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

阪神が完封勝ちを飾った。巨人が敗れ、優勝マジックは２６に。三回に中野拓夢内野手（２９）の犠飛などで２点を先制。先発・高橋は７回４安打無失点で２勝目。九回に登板した石井大智投手（２８）が１回を無失点に抑え、３９試合連続無失点で現監督の藤川球児を超えるセ・リーグ新記録を達成し、平良海馬（西武）のプロ野球記録に並んだ。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

−守り勝った。

「本当に高橋がよく頑張ってくれましたね」

−石井はまた記録を伸ばした。

「及川も含めてですけど、本当に誇らしいですけれど、まだ戦っている途中ですからね」

−高橋は球数も少なかった。

「素晴らしかった」

−六回２死二塁では左翼からの中継プレーで生還を阻止した。

「あの辺りはうちの今のレフトの守備の良さというものは、非常に大事なところですから、いいところで出ましたね」

−石井がリリーバーとして優れている点は。

「どうでしょうね。ただ単純に、日々を丁寧にやっているからだと思いますね」

−石井と記念撮影。

「メディアの方にお願いされたので、はい」

−どんな言葉をかけたのか。

「本当に心の底からうれしいですけど、立場上なかなか、まだ続けていると言いますか、選手たちは戦っている状態ですから。自分の気持ちを出せないのが残念だなというのはあります。それも本当に誇らしいです」