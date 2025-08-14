

7月涼しかったところは？（写真：yako／PIXTA）

災害級の暑さが続いた7月。気象庁によると、日本の月平均気温は統計を開始した1898年以降の7月として最も高かった。

暑い中で過ごしやすいのはいったいどこか。今回は関東地方（東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県）を調査した。なお、関東地方の区分は気象庁に従っている。

気象庁のデータから、7月の毎日の最高気温（日最高気温）の平均が低かった地点を順にランキングを作成。また、参考までにその地点の7月に記録した最高気温も載せている。

ランキング1位は？

ランキングの1位は山梨県（静岡県）・富士山だ。10.7度で、最高気温も14.8度だった。

2位は栃木県・奥日光（24.5度）で、最も暑かった日で気温が27.5度だった。奥日光には滝や湖もあり、涼を楽しめる場所も豊富だ。

3位は群馬県・草津（26.4度）だった。上位には標高の高い避暑地がずらりと並んでいる。

テレビなどメディアで”涼しい”と話題の千葉県・勝浦は、20位で29.9度だった。

1〜25位は？





26〜46位は？





50〜63位は？





