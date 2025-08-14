¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×²Æ¹±Îã ¡È²Æì¥Þ¥°¥íÄà¤ê¡É¤Ç¿ÎµÁ¤Ê¤¥¬¥ÁÂÐ·è¡ªSixTONESüâÃÏÍ¥¸ã¤¬ÂçÊª¥²¥Ã¥È!? Äà¤ê½é¿´¼Ô¤Î»³ËÜºÌ¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹!?
º£Æü8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ54Ê¬¡Á¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢²Æ¹±Îã¤ÎÂç·¿¥í¥±´ë²è¡Ö²Æì¥Þ¥°¥íÄà¤êÂÐ·è¡×¤ò´º¹Ô¡ª
¥²¥¹¥È4Ì¾¤¬²¬Â¼¥Á¡¼¥à¤ÈÌðÉô¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤è¤êÂç¤¤¤¥Þ¥°¥í¤òÄà¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¡£²¬Â¼¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×Äà¤ê½é¿´¼Ô¤Î»³ËÜºÌ¤È¡¢Äà¤êÎòÌó40Ç¯¤Î¾È±Ñ¡£ÌðÉô¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¡Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ë³¤Êª¸ì¤Ï¤è¤¯ÂÇ¤Ä¡×¤¬½é¿´¼Ô¤ÎÇ¼¸À¡¦Çö¹¬¤È¡¢Äà¤ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡ÖÀµÄ¾¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦SixTONES¡¦郄ÃÏÍ¥¸ã¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçÊª¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÂìÂô¥«¥ì¥ó¤¬Äà¤Ã¤¿62¥¥í¡£º£²ó¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Þ¥°¥í¤òÄà¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¾Þ¶â10Ëü±ß¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¡ª¤µ¤é¤ËÂìÂô¤Î62¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥°¥í¤òÄà¤Ã¤¿¤é¾Þ¶â100Ëü±ß¥²¥Ã¥È¡ª²áµî¤ÎÂçÊªÄà¤ê¤Î±ÇÁü¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿郄ÃÏ¤Ï¡ÖÉé¤±¤óµ¤¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
Á°Ìëº×²ñ¾ì¤Ï²ÆìËÜÅç¡¦ÃæÉô¤Î¥¨¥ê¥¹¥ê¡¼¥ÊÀ¾¸¶¥Ò¥ë¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡£²Æì¤ÎÌ¾»º¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë°ìÆ±Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£¹ç´Ö¤Ë¤Ï²Æì¤´ÅöÃÏ·Ý¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ß¥Ë¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼î¶Ì¤Î²Æì¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÎÁÍý¤ò¤«¤±¤¿ÂÐ·è¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¡Ö¥·¡¼¥µ¡¼¥Ý¡¼¥º¥²¡¼¥à¡×¡£³Ú¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢²¬Â¼Î´»Ë¡¦ÌðÉô¹ÀÇ·¡¦¾È±Ñ¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó»°¿Í½°¡É¤Î¡ÈÏ·¤¤¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥º¥°¥º¤ÎÅ¥»Å¹ç¤Ë!? ¤½¤·¤Æ¡¢Á°Ìëº×¤Î¿©»öÂåÌó11Ëü±ß¤ÏÉé¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼«Ê¢¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿²¬Â¼¤ÈÌðÉô¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·³ÇÛ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©
¤½¤·¤Æ°ìÌëÌÀ¤±¤¿ÂÐ·èÅöÆü¤ÎÄ«¡¢°ìÆ±¤Ë¤Ï¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¡©ÇòÇ®¤ÎÄà¤ê¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢²¬Â¼¤¬¥¬¥Á¤¹¤®¤ÆÌµ¸À¤Ë¡©°ìÊý¤ÎÌðÉô¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡ª½é¿´¼Ô¤Î»³ËÜ¡õÇö¹¬¤ËÆÃÂç¤Î¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤¬Ë¬¤ì¤ë¡©¤½¤·¤Æ郄ÃÏ¤Ë¤â´ñÀ×¤¬!?
ÏÆ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶À¾¹§¹¬¡ÊFUJIWARA¡Ë¤È¥¯¥Ü¥±¥ó¡Ê5GAP¡Ë¤Ë¤è¤ë±þ±ç¥Á¡¼¥à¡£Á´°÷¤¬ÂçÊª¥²¥Ã¥È¤ËÇ³¤¨¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂçÊª¤Ï¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤ÆÌó11Ëü±ß¤Î¼«Ê¢¤Ï²¬Â¼¤ÈÌðÉô¤Î¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤«¡©