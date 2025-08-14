◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）

巨人の田中将大投手（３６）の日米通算１９９勝目は、またもお預けとなった。中５日で中日戦に先発。初回に丸佳浩外野手（３６）の先頭打者本塁打などで幸先良く３点をプレゼントしてもらったが、５回に二塁手・門脇の痛い失策も絡んで一気に追いつかれ降板。自責０ながら、５回３失点で４月３日以来の今季２勝目はならなかった。チームは２番手の菊地が６回、チェイビスに決勝ソロを浴びて逆転負け。貯金は０となり、首位・阪神との差は再び１２に開いた。

悪い流れを断ち切れなかった。田中将が５回を悔やんだ。１点差に迫られなお２死二塁。連投したスプリットがわずかに浮き、ボスラーに同点中前打を浴びた。５回８１球で自責０ながら３失点。「絶対にあそこはリードを保ったまま降りないといけなかった。非常に悔しい。後続の投手陣に負担をかけてしまって本当に申し訳ないです」。日米１９９勝目の権利を得るまであと２死からの悪夢だった。

９連戦のラストを託され、楽天時代の２１年以来１軍では４年ぶりとなる中５日での先発。直球は要所で最速１４８キロを連発しスプリット、スライダー、最遅１０４キロスローカーブも駆使して４回までに５三振を奪った。今季２勝目に向けた４度目の挑戦。初回２死二塁のピンチは９球勝負に粘り勝ち細川を内角直球で見逃し三振。３点の援護を背に、３回２死満塁もボスラーを外角低め１４２キロのスプリットで一ゴロに退けた。

リチャード、泉口らの好守も力になった。だが５回、１死一塁から併殺コースの二ゴロを門脇が二塁へ悪送球して失点。流れは一変し、上林にも適時二塁打を許した。「試合を通していい守りに助けられていた。あそこは何とかカバーして抑えたかった」と責任を背負い込んだ右腕に、杉内投手コーチも「同点までは（続投）と監督には伝えていた。チームが勝つのがウチは大前提。その中で是が非でも勝ちをもぎ取ってほしい」と声をかけた。

投手陣最年長には信念がある。「しんどい、って顔に出して結果を引きずって暗くいることが、チームに何のプラスになるねんって。ただでさえ僕には気をつかうやろうに、そんな姿を見せたら雰囲気もマイナスになりかねない」。７日のヤクルト戦（東京Ｄ）も増田大の失策から失点。試合中、試合後と何度も謝られたが「全然気にしないで」と顔を上げさせた。この日も門脇に「ごめん」と謝り、ベンチ前で出迎える姿があった。

２００勝への道は足止めも、６回途中自責１、５回自責０と２戦連続で力投。前回課題となった与四球も４から１へ減らした。「（勝つのが）簡単じゃないのはわかってる。それをずっと積み重ねてきてるので。これまでも簡単だと思ったことはない。ただ、チームを勝ちに近づける投球をしていかないといけない」と背番号１１。仕切り直し、次の出番に備える。（堀内 啓太）