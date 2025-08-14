2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。 イモトアヤコがスペシャルサポーターに就任！

これまで「世界の果てまでイッテQ！」で世界中の高峰に登頂してきたイモト。「24時間テレビ48」スペシャルサポーターとして、義足の少女・村山夢和（むらやまゆわ）さん（12歳）の、生放送での唐松岳の登山初挑戦をサポートします。

イモトは、過去の「24時間テレビ」でも、全盲の女性・立木早絵さんとのキリマンジャロ登山（2011年）、義足の女性・江口舞さんとの槍ヶ岳登山（2017年）、義足の女性・松永琴寧さんとの立山登山（2018年）などで挑戦者をサポートしてきました。今回は、登山初挑戦にして標高2,696mの唐松岳に挑む夢和さんに寄り添います。

夢和さんは、生まれながらの右足形成不全で、3歳の時に手術で右足を切断。12歳になったいま、大きな夢を持っています。それは「20歳までにパラリンピックに出場すること」。そう思うようになったきっかけは、小学3年生の時に「24時間テレビ」の寄付でスポーツ義足をもらったこと。スポーツ義足との出会いで「自分が走れる！」と気づいて自信がつき、タイムもめきめき上昇中。

さらに、練習を進める中で東京パラリンピックにも出場した陸上・前川楓選手に出会い、そのポジティブな姿に憧れ、自分も出場したいと目標を持つようになったそう。「私も、スポーツのおかげで夢が持てた」と語る夢和さんは、今回登山に初挑戦する姿を見てもらうことで、ハンデを負う全ての人が「できないこと」より「できること」を増やす勇気を持ってくれたらうれしいといいます。

そんな夢和さんの思いを聞き、イモトも全力サポートを決意！行きつけの登山グッズショップに夢和さんと訪れ、靴など山登りに欠かせないグッズを一緒に選び、さらには共に登山練習にも挑みました。これまで世界中の過酷な山を登ってきたイモトだからこその目線で、義足の少女の初挑戦の助けになるべく奮闘します。

◆目的別募金「パラスポーツ応援募金」を開設

「24時間テレビ」では、2014年から福祉支援事業の一環として、障がい者スポーツの支援を続けてきました。この活動を通じて障がい者スポーツへの関心を高め、その普及や次世代の人材育成に貢献することを目指しています。これまでこの支援活動は一般募金によって行ってきましたが、今回、目的別募金のひとつとして「パラスポーツ応援募金」を開設し、支援目的を指定できるようになります。

これまで「24時間テレビ」は、以下の障がい者スポーツ支援を行ってまいりました。

・スポーツ用義足の贈呈：支援開始から12年目を迎え、大きな大会を目指す選手や日々の健康維持のために運動する方など、様々な目標を持つ人たちにスポーツ用義足が贈られています。

・バスケットボール用車いすの贈呈：2015年から毎年、全国の車いすバスケットボールや車いすツインバスケットボールの競技者・団体を対象に、一人ひとりの体に合わせた車いすを贈呈しています。

・パラスポーツ体験キットの贈呈：全国各地の学校や自治体向けに、授業や体験活動で使えるパラスポーツ体験キットを贈呈し、障がい者スポーツの普及を促進しています。

・パラスポーツ体験会の開催：体験キットを贈呈した学校や団体向けに、専門講師による体験会を開催。デモンストレーションや講演、実際に車いすに乗って行うリレーやバスケットボール体験などを通じて、キットの有効活用をサポートしています。

目的別募金「パラスポーツ応援募金」の受付開始時期など詳細は、ホームページなどで追ってお知らせします。

※「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）は現在も受け付けております。

◆スペシャルサポーター イモトアヤコ コメント

■今年の「24時間テレビ」のテーマ「あなたのことを教えて」について

これまで「イッテQ」のお仕事で世界中を旅してきましたが、その土地の方々とコミュニケーションをとるときに気を付けていることは、なるべく「その人」を見るということです。初めから外国の人と思って接すると、どうしてもその方が暮らしてきた場所の文化、国民性など私の中にある先入観で接してしまいがちですが、まずはその人、個人に関心を持って「あなたのことを教えてほしい」という気持ちでお話しすることを心掛けています。それで結果的に、その国や地域のもつ独自性が見る方に伝わることにもなるのかな、と思っています。まずは個人として尊重することがスタートで、そのことが人間同士の争いごとをなくすことにもつながるように思います。今回の番組テーマは、そういう意味でもとても共感しています。

■スペシャルサポーター就任と目的別募金「パラスポーツ応援募金」について

今回、夢和さんの陸上の練習場所を訪れた際に、義足に貼られた24時間テレビのシールを見ました。これまで私も何度か24時間テレビに携わってきましたが、24時間テレビの募金が実際に届いている様子を、この目で見たのは初めてでした。この番組をご覧になってチャリティーに参加したいと思う方の中には、例えば能登の被災地やパラスポーツ支援など、目的を明確にして寄付したいという方もいらっしゃると思います。そういう意味で、使い道を選べる目的別募金は、チャリティーがしやすくなる良いシステムだと感じています。この登山が、山頂の景色を見てみたいとか、山が好きになったとか、義足について知りたいといった、いろんなきっかけになってほしいです。

私もこれまで様々なことを経験できたと思っていましたが、夢和さんと向き合う中で、経験を重ねるうちに自分のリミットを勝手に決めてしまいそうになることがあると気づきました。夢和さんの姿勢や、お母さんの『やればできる』という言葉にハッとさせられ、自分で自分の限界を作ってはいけないと強く感じています。

■今年の「24時間テレビ」 総合演出・前川瞳美との絆

今回の「24時間テレビ」の総合演出は、これまで『世界の果てまでイッテQ！』で何度もタッグを組んできた前川さん。長年に渡り、世界中でディレクターと出演者として、数えきれないくらい一緒に過酷なロケを乗り越えてきました。

穏やかな雰囲気でありながら、私の限界を何度も超えさせてくれた、情熱あふれる方です。ぶつかることもありましたが、長年かけて信頼関係を築いてきました。そんな前川さんにとって初めての『24時間テレビ』総合演出。スペシャルサポーターとして、できることは全てやりたいと思っています。そこには私の前川さんへの愛もあります。

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/