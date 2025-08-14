◇第107回全国高校野球選手権第8日・2回戦 健大高崎3−6京都国際（2025年8月13日 甲子園）

2回戦3試合が行われ、全49代表校が出そろった。夏の初戦では初めて実現した「前年の春夏甲子園優勝校」による対決だった第1試合は京都国際が健大高崎（群馬）に6―3で勝利。今秋ドラフト1位候補に挙がる健大高崎の石垣元気投手（3年）は7回から2回2安打無失点の好救援が実らず初戦で姿を消した。今春選抜に続いて球場表示では甲子園最速の155キロを計測。改めてプロ志望を表明した。

石垣元は敗退後も表情を変えずに仁王立ちした。チームメートが涙の落ちた黒土をかき集める中、甲子園の景色を目に焼き付けた。

「2年半、本当にやりきったという思いが強かったので涙は出なかった。本当に楽しめたのでよかった」

再び歴史に名を刻んだ。3点を追う7回に4番手で救援。3球目に153キロ、4球目に154キロを計測して球場の雰囲気を変えた。次打者の5球目に球場表示では今春に続いて甲子園歴代最速に並ぶ155キロ。どよめきを呼んだ。

8回2死から2度目の155キロ。ネット裏で視察した国内12球団スカウトに加え、大リーグ球団の前で全28球のうち18球を数えた直球は平均球速151キロを記録した。2回2安打無失点。逆転にはつながらず「納得する球は投げられなかった」と振り返った。

3年時の公式戦で先発登板は春季群馬大会の一度だけ。最速145キロ左腕の下重賢慎（3年）、左肘手術明けの左腕・佐藤龍月（りゅうが＝3年）ら投手陣が豊富だったことに加え、150キロ超の高校生離れした高い出力も理由だった。未完成段階の体には負荷が大きく、医師らは「故障のリスク」を懸念。青柳博文監督には「体と出力のバランスがまだ合っていない。将来的には先発完投の投手になってもらいたい」と背中を押された。

「1年秋の大会から投げさせてもらって、監督や指導者の方々に感謝の気持ちしかない。今までやってきたことが間違ってはいなかった。成長させてくれる場所だった」

進路は「プロ一本」と改めて明言した。9月上旬のU18W杯（沖縄）に出場する高校日本代表候補に名を連ね、秋には1位指名が濃厚なドラフト会議が待つ。「日本を背負う投手になりたい」。固い決意に揺るぎはない。（柳内 遼平）

◇石垣 元気（いしがき・げんき）2007年（平19）8月16日生まれ、北海道登別市出身の17歳。幌別西小1年から柏木ジュニアーズで野球を始め、登別西陵中では洞爺湖リトルシニアに所属。名は出産予定日を2週間過ぎても生まれずに「元気で生まれてほしい」と両親に命名された。1メートル80、78キロ。右投げ両打ち。