「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

虎の大砲は走っても絵になる男だ。阪神・佐藤輝が約半世紀ぶりにミスタータイガースの記録をよみがえらせた。初回１死一、二塁で迎えた第１打席。二ゴロ併殺崩れで一塁に残ると、大山の５球目にスタート。大きなストライドから豪快に滑り込み、２０２２年（１１盗塁）以来３年ぶりに２桁盗塁を記録。今季１０盗塁目となり「３０−１０」を達成した。

２リーグ分立後、球団では１９７９年の掛布雅之以来４６年ぶり４人目の快挙となった。休養で欠場した１２日の試合後は「リフレッシュできた？明日になれば分かると思います」とニヤリ。バットは４打数無安打に終わったが、走塁で魅せた。

今春キャンプでは恒例の「赤星塾」に入門。赤星キャンプ臨時コーチから直接指導を受け、「リードの取り方だったり、足の運びだったりを見てもらいました」とレベルアップに励んだ。「（リードの姿勢は）あまり教えることがなかった」と同コーチに言わしめるほどポテンシャルは高いものを持っている。今季は三塁守備も向上中。走攻守そろう大砲へ、着実に進化を遂げている。