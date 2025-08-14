TBS「王様のブランチ」のリポーターを務める畠中夢叶が13日に20歳の誕生日を迎え、都内で取材会を開いた。

都内の大学に通う現役女子大生。「昨日の夜、美術の歴史についてのレポートを書いていて、19歳と同時に全て終わりました。今までずっとレポートに追われていて…やっと私の夏が始まりました！」と笑顔を見せた。

愛称は「ゆめてぃ」。地元大阪の商業施設「ゆめニティ」が由来で、「めるる（生見愛瑠）さんやみちょぱ（池田美優）さんみたいに覚えやすく」とアレンジを加えた。「『ブランチ』や事務所の方々にも“ゆめてぃ”と呼んでいただいている」とその浸透ぶりに満足げ。「先日、ZOZOマリンスタジアムで野球を見てたら“ブランチのゆめてぃさんですか？”って声をかけられたんですよ！めちゃくちゃうれしかったです！」と目を輝かせた。

「…ブランチ」ではリポーターとして全国各地でロケを行う。「ロケに行くことが楽しくて仕方ない。20歳はもっとロケに行く機会が増えて、“ロケといえばゆめてぃ”と言っていただけるように頑張りたい」と気合十分。「自分が発信することによって、他の方にその魅力を伝えられるのがロケの大きな魅力」と熱弁し、絵馬には「たくさんロケに行きたい！」と意気込みを書き込んだ。「自分が生まれ育った関西の商店街、天神橋筋商店街とか、関西コテコテの場所でロケをしてみたい。“大阪盛り上げていくぞ！”と、熱い気持ちに駆られています」と地元愛ものぞかせた。