¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û·òÂç¹âºê¡¦º´Æ£¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¡¢¤«¤ß¤·¤á¤¿500Æü¤Ö¤êÀ»ÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè8Æü¡¦2²óÀï¡¡·òÂç¹âºê3¡Ý6µþÅÔ¹ñºÝ¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÚÉÔÌÇ¤ÎSummer Story¡Û·òÂç¹âºê¤Î147¥¥íº¸ÏÓ¡¦º´Æ£Î¶·î¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡á3Ç¯¡Ë¤Ïºò½ÕÁªÈ´¤Î·è¾¡Àï°ÊÍè¡¢500Æü¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£4²ó2»à¤Çµß±ç¤·¤Æ2²ó1/3¤ò2¼ºÅÀ¡£¡ÖÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Î©¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ºò½ÕÁªÈ´¤ÏÀÐ³À¸µ¤È2¿Í¤Ç·è¾¡¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¡¢ÇØÈÖ¹æ1¤Îº´Æ£¤Ï·×22²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤Î»þ¤¬¡Ö»³¡×¤Ê¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÖÃ«¡×¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£·²ÇÏÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ºò²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÅÐÈÄ¤Ç¤¤º¡¢8·îËö¤Ëº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¡£ºß³ØÃæ¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¸µ¤¬¿·¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æº£½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿°ìÊý¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¤Ê¤É·üÌ¿¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡£¶ìÆñ¤ÎÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î²Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¥×¥í»ÖË¾¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«2¿Í¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡£º´Æ£¤ÈÀÐ³À¸µ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¡ÖÂ³ÊÔ¡×¤¬¤¢¤ë¡£