視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

8月15日（金）は「探偵！ナイトスクープリターンズ」として、過去に放送された名作回をお届けした。

真栄田賢探偵が調査した『絶対嗅覚を持つ少女』は大阪府の女性（当時37）から。８歳（当時）の娘・ユウナの特殊能力について相談したく依頼した。それは娘の嗅覚が、とても優れているということ。その能力が分かったのは、彼女から「お友達の匂いの違いが分かる」と聞いた時からだった。誰かが通るだけで、誰が通ったのか見なくても匂いだけで分かるという。最近、娘の嗅覚がどこまで鋭いのか気になって、私なりに“利き匂い”を色々と考えて娘にやってもらうと、結果はどれも全問正解！ しかし、これはあくまで家庭内で私と娘だけが盛り上がっているだけで、もう少し客観的な目線が必要なのでは？と、感じている。そこで、冷静な目線で娘の匂いを嗅ぎ分ける能力を一度確認してもらえないだろうか、というもの。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

まずは友達10人に来てもらい、ユウナちゃんの嗅覚を検証する。すると目隠しをした彼女の前を通りすぎるだけで全員を言い当てた。しかも、匂いの違いも詳しく説明。さらに９種類の麦茶の匂いのかぎ分けも完璧だった。そこで匂いの専門家に次なる検証を見てもらうが、驚愕の結果に呆然。それは何と折り紙の匂いの嗅ぎ分けだった。色の違いで匂いも違うのか…衝撃の能力にスタジオも騒然…！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

8月15日（金）夜11時47分放送の「探偵！ナイトスクープ リターンズ」は他にも、せいや探偵の『78歳じぃじに落とし穴ドッキリ』、桂二葉探偵の『ラーメン屋のイケメンに恋した５歳の娘』など、様々な依頼を解決した。