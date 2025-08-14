2021年の東京パラリンピック開会式で「片翼の小さな飛行機」を演じて時の人となった和合由依（17）が、女優として本格的な舞台に初挑戦する。作品は「TRAIN TRAIN TRAIN」（11月26〜30日、池袋・東京芸術劇場プレイハウス）。スポニチ本紙のインタビュー取材に、「せりふがある舞台が初めてで今からドキドキしていますが、早く台本を読みたい！」と胸を躍らせた。

詩人が蒸気機関車（SL）に乗り旅をする冒険譚（たん）で、和合は音楽を奏でながら夢の世界へといざなうSLを擬人化した少女を演じる。「また乗り物なんだ！」とはにかみつつ、「飛行機の時は自由に空を羽ばたくイメージでしたが、列車にはレールがあるので違いを出していけたら」と役の想像を膨らませている。

パラ開会式で演出を務めたダンサーの森山開次氏（51）ら、当時の制作陣やキャストが再集結してつくる舞台。「パラのレガシーを形にしたい」との思いで開会式直後から構想を練り、4年の時を経て実現に至った。

13歳の中学2年生だった和合は、17歳の高校3年生に。昨年のNHKドラマ「パーセント」で女優デビューするなど演技の経験も磨いた。先天的に下半身と左手に障がいがあり車いす生活を送るが「“障がいを持っているから”は意識せず、チームで自分の役割は何なのかを大事にしている」と前を向く。「少しでも気になったら積極的に話を聞きにいくタイプ」といい、女優業の面白さを「コミュニケーションを取ること」と捉えている。

初対面の人にも物おじせず話しかける快活さが持ち味だが、友人などの前に立つと緊張するという。今回の劇場は約850人収容。「友達も来ると言っていたので大丈夫かなあ」と初舞台ならではの不安の思いもポロリ。

魅力は女子高校生らしい表情の豊かさ。取材中も本音がこぼれると思わず照れ笑いし、難しい質問には困り顔を浮かべた。大学へ進学するため受験勉強の真っ最中でもあり、「もう制服が着られなくなっちゃうんです」とぼやく場面もあった。

（「連ドラや映画も」/） ただ、東京パラ時にスポニチ本紙の取材に「表現者になりたい」と話していた夢は変わらない。「いつか連続ドラマや映画にも出たい。物づくりにはこれからも関わります」。これから先、どんなレールを敷いていくのか楽しみだ。（吉澤 塁）

≪演出森山氏は表情絶賛 ダンサーならぬ顔サー≫今作には岡山天音（31）や坂本美雨（45）のほか、障がいのあるダンサーらも出演。芝居だけでなく音楽やダンスの要素も盛り込まれる。演出の森山氏は「（和合）由依の体から発するエネルギーも届けていけたら」と力を込めた。和合の表現者としての魅力について「演技力はもちろん、ダンサーとしての身体表現も素晴らしい。表情がいきいきとしており、顔を使って体を動かす“顔（ガン）サー”ともいえるんじゃないですかね」と絶賛した。

◇和合 由依（わごう・ゆい）2008年（平20）1月10日生まれ、東京都出身の17歳。3姉妹の長女。先天性の羊膜索症候群（手足の形態異常）、関節拘縮症（関節の動きに制限が見られるなどの症状）により下半身と左手に障がいがある。中学では生徒会役員や吹奏楽部で活動。今年1月にNHK夜ドラ「バニラな毎日」に出演。趣味は映画、ミュージカル観賞など。

▽東京パラリンピック開会式 21年8月24日に国立競技場で開催。コンセプトは「WE HAVE WINGS」。和合が演じる主人公「片翼の小さな飛行機」が空へ飛ぼうと奮闘し、勇気と自信を得て舞い上がっていく姿が描かれた。後半はギタリストの布袋寅泰（63）が光るデコトラに乗って登場し、米映画「キル・ビル」のテーマソングなどを演奏して盛り上げた。前半部分を生中継したNHKの平均世帯視聴率は23.8％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。