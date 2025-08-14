◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 創成館1―0神村学園（2025年8月13日 甲子園）

創成館は夏5度目の出場で初の2勝目をつかんだ。先発した背番号11・奥田晴也が6回60球で無安打に封じる快投。代打を送られた7回に暴投で決勝の1点が入り、「役割を果たせてうれしい」とかみしめた。

燃えていた。今春まで付けた背番号1を譲った森下翔太が5日のナイター開幕試合で153球を投げて1失点完投。この日、稙田龍生監督から先発を告げられた。「（森下を）超えるピッチングをする」。強い闘志で強敵に立ち向かった。初回、先頭打者をスライダーで二ゴロに打ち取ると手応えをつかんだ。

「多分（相手は自分の投球映像を）見ていないだろうな。いけるかもしれない」

右横手からの投球で打たせる投球で相手打者を料理した。最大のピンチだった6回1死一、二塁ではプロ注目野手の今岡拓夢をスライダーで中飛。後続も抑えて無失点で危機を乗り越えて、勝利を呼び込んだ。

7回から2番手として救援登板の森下も「絶対、自分も無失点で切り抜けようと思った」と3回を2安打に抑えて零封継投が完成した。稙田監督も「最高の試合だった。創成館らしい守り勝つ野球ができた」と称えた。

航空業界を描いたドラマ「GOOD LUCK！！」をきっかけにパイロットを志す奥田は最後に言った。「もっと勝ち上がりたい」。まずは07年の長崎日大以来、長崎勢18年ぶりの夏3勝に向け、躍進のテイクオフを誓った。 （杉浦 友樹）