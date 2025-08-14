「綺麗な奥様」超豪華な披露宴に続き…堂安律とインフルエンサー妻の“挙式ツーショット”が反響！「素敵すぎて何回もスライドしてしまう」
フランクフルトに移籍した日本代表MF堂安律の妻で、インフルエンサーの明松美玖さんが８月13日、自身のインスタグラムを更新。挙式を行なったことを報告した。
「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました。大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」
６月に行なわれた超豪華な結婚披露宴では、三笘薫、久保建英、遠藤航、守田英正ら日本代表戦士が勢ぞろいしたうえ、明石家さんま、小栗旬＆山田優夫妻ら芸能界のスターも参加し、話題を呼んだ。
今回の投稿では、白のスーツと純白のウェディングドレスを着たふたりが満面の笑みで腕を組むツーショットなど、挙式の模様を数点公開。コメント欄には、次のような声が寄せられた。
「素敵すぎます〜お２人」
「みくちゃんが綺麗すぎます」
「綺麗です、、、素敵すぎて何回もスライドしてしまう」
「今までのどの投稿よりも美しい笑顔」
「綺麗な奥様。オーラめっちゃあります」
「美しすぎます」
今夏には、フライブルクからフランクフルトへの移籍を決断した堂安。愛妻と二人三脚で、新シーズンに挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】堂安とインフルエンサー妻の“挙式ツーショット”
「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました。大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」
６月に行なわれた超豪華な結婚披露宴では、三笘薫、久保建英、遠藤航、守田英正ら日本代表戦士が勢ぞろいしたうえ、明石家さんま、小栗旬＆山田優夫妻ら芸能界のスターも参加し、話題を呼んだ。
今回の投稿では、白のスーツと純白のウェディングドレスを着たふたりが満面の笑みで腕を組むツーショットなど、挙式の模様を数点公開。コメント欄には、次のような声が寄せられた。
「素敵すぎます〜お２人」
「みくちゃんが綺麗すぎます」
「綺麗です、、、素敵すぎて何回もスライドしてしまう」
「今までのどの投稿よりも美しい笑顔」
「綺麗な奥様。オーラめっちゃあります」
「美しすぎます」
今夏には、フライブルクからフランクフルトへの移籍を決断した堂安。愛妻と二人三脚で、新シーズンに挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】堂安とインフルエンサー妻の“挙式ツーショット”