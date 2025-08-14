独ドイチェ・ベレの中国語版サイトによると、独自動車大手メルセデス・ベンツのオラ・ケレニウス最高経営責任者（CEO）は11日、独経済誌ハンデルスブラットのインタビューで、中国市場における過剰な内部競争を意味する「内巻（インボリューション）」に言及した。

ケレニウス氏は、ドイツの自動車メーカーが大幅な利益の減少に見舞われている理由として、米国の関税、中国市場における激しい生存競争、電気自動車（EV）への移行の遅れを挙げた。

中国市場における激しい生存競争については、「中国市場では100社余りのメーカーが激しい競争を繰り広げている。私たちにとって重要な高級車セグメントにおける消費者心理は、控えめに言ってもここ数年非常に低迷している。これが市場に大きなプレッシャーを与えていて、しばしば『インボリューション』と呼ばれる」と述べた。

メルセデス・ベンツの中国市場におけるEVの販売台数は月間約1000台にとどまり、1年前の数字を大きく下回っている。ケレニウス氏は、「私たちは一部の競合他社とは異なり、中国でいかなる代償を払ってでも市場シェアを奪い取ろうとは考えていない。大規模な販促によって販売台数を維持するという価格戦略は間違っていると考えている」と述べた。（翻訳・編集/柳川）