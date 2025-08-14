ミセス「神宮外苑花火大会」2年連続コラボ花火決定「夏の影」に合わせて2,000発打ち上げ
【モデルプレス＝2025/08/14】第44回目となる「神宮外苑花火大会」が8月16日に開催される。（小雨決行。荒天時は翌17日に順延）。このたび、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「夏の影」とのコラボ花火が打ち上がることが決定した。
【写真】ミセス大森「付き合ってる疑惑」アイドルと共演
2024年好評だったMrs. GREEN APPLEのコラボ花火。約1時間にわたって華麗かつ迫力満載の花火が打ち上げられたあと、アンコール花火として「アポロドロス」にのせて次々と打ち上げられる約1,500発の花火に会場中が見とれていた。
コラボ花火は2年連続となるMrs. GREEN APPLEの、約7年振りとなる夏をタイトルに掲げた「夏の影」と2,000発の花火が、果たして今年はどのような共演を見せるのか。
なお、神宮球場には荻野目洋子、倖田來未、wacci、eillほか、秩父宮ラグビー場には青山なぎさ、osage、澤村光彩、Tani Yuuki、LIL LEAGUEほかが出演。MCは神宮球場が鈴木新彩テレビ朝日アナウンサー、秩父宮ラグビー場が松岡朱里テレビ朝日アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
＜開催日＞
2025年8月16日（土）※予備日：17日（日）
＜会場＞
東京・明治神宮外苑（神宮球場、秩父宮ラグビー場）
＜時間＞
神宮球場／16：00開場 17：00開演予定
秩父宮ラグビー場／15：00開場 16：00開演予定
※小雨決行。荒天時は翌17日（日）に順延
花火：打ち上げ開始時刻19：30 終了予定時刻20：30
打ち上げ数：10,000発
打ち上げ会場：神宮軟式球場
＜出演＞
神宮球場／荻野目洋子、倖田來未、wacci、eill ほか
（MC）鈴木新彩テレビ朝日アナウンサー
秩父宮ラグビー場／青山なぎさ、osage、澤村光彩、Tani Yuuki、LIL LEAGUE ほか
（MC）松岡朱里テレビ朝日アナウンサー
