CL予選敗退で批判も…日本代表のエースFWがまさかのトレード要員か。ロシアへ放出の可能性を地元メディアが報道「目立った活躍が見られない」
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは、現地８月14日に開催されたチャンピオンズリーグ予選３回戦の第２レグで、名将ジョゼ・モウリーニョが率いるトルコのフェネルバフチェと敵地で対戦。渡辺が２ゴールを挙げて奮闘したが、２−５で敗れ、２戦合計４−６で敗れた。
この試合で、決定機をものにできず、現地のファンから厳しい声が飛んでいる上田に、まさかのトレード案が浮上しているようだ。フェイエノールトの専門サイト『fr12』は13日、こう伝えている。
「フェイエノールトはスパルタク・モスクワ所属のコスタリカ代表FWマンフレド・ウガルデの獲得に動いている。ウエダはスパルタク・モスクワ移籍のオファーを受けたという。ロッテルダムに移籍して以来、なかなか目立った活躍が見られないこの日本人ストライカーは、ウガルデの交渉に巻き込まれることになるだろう。この移籍は両クラブにとって有益なものとなる」
記事によれば、昨シーズンのロシアリーグで得点王になったウガルデは、オランダでのプレー経験もあり、フェイエノールトへの移籍を強く望んでいるようだ。だが、上田がモスクワ行きを受け入れるとは到底考えられない。
残留しても、ウガルデが加入すれば、日本代表のエースストライカーにとって、手強いライバルとなるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
