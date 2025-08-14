◇第107回全国高校野球選手権第8日・2回戦 創成館1―０神村学園（2025年8月13日 甲子園）

【光る君のプレー】堅守を誇る創成館（長崎）の主将として、一つのアウトにこだわった。0―0の5回1死、一塁ファウルゾーンへの飛球を二塁手・下川輝（ひかり＝3年）は一直線に追うと、ギリギリでスライディングキャッチした。

「右打者の切れていく打球。捕れると思って追った。球際には強いので、ここは見せどころだと」。ただの1アウトではない。先発・奥田晴也投手（3年）が無安打投球を続けながら、打線は好機で一本が出ない。「打撃で流れをつかめなかったので、守備で一つずつアウトを積み重ねようと思った」。日ごろから試合を想定し、緊張感を持って守備練習した成果を発揮した。

背番号「3」。小松大谷（石川）との開幕試合では一塁を守り、この日は本職の二塁で魅せた。名前は「輝」の一文字で「ひかり」と読む。両親がつけてくれた。「最初は“ひかる”にしようとしたらしいけど“ひかる”のは一瞬。ずっと“ひかり”続けるように、という意味だと聞いてます」。長崎大会から無失策で光り続ける。（秋村 誠人）