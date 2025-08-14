¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡×»»½ÐÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¡¢¡ÖÎ®¹Ô¡×¤ÎËÜ¼Á¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡¡ÖÁ´ÊÆ¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤È¤Ï¡¢¶Ê¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡²»³ÚÇÛ¿®¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¥Á¥ã¡¼¥È¤âÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Î»»½ÐÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Î²»³Ú¤Î¡ÖÎ®¹Ô¡×¤ÎËÜ¼Á¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ª¥ê¥³¥ó¡¡¿äÄêÇä¾åËç¿ô¤«¤é»»½Ð
¡¡ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢£±£¹£¶£¸Ç¯¤ËÆÈ¼«¤Î½¸·×¤ò»Ï¤á¤¿¥ª¥ê¥³¥ó¼Ò¤À¡£¸½ºß¤âËè½µ¡¢£Ã£Ä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤¹¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¤Î£Ã£Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌó£±Ëü£·£³£°£°Å¹¤ÎÄ´ºº¶¨ÎÏÅ¹¤ò»ý¤Á¡¢¶¨ÎÏÅ¹¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ëÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¿äÄêÇä¾åËç¿ô¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿äÄê¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÎÇäÌÖ¤ò¤Û¤Ü£±£°£°¡óÌÖÍå¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Î¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä°¤«¤ìÊý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¼Ò¤¬£²£°£±£¸Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢£Ã£Ä¤Î¿äÄêÇä¾åËç¿ô¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡Ê£Ä£Ì¡Ë¿ô¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤ò¹ç»»¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢£Ã£Ä¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²£±Ëç¤ò¡Ö£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î£³£°£°²óºÆÀ¸¡¢£²¡¦£µ£Ä£Ì¤â£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´¹»»¤·¡¢¹ç»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿»»½ÐÊýË¡¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤Î¾®ÅçÆØ»ËËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂÐ²Á¤òÊ§¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¿ôÃÍ²½¡¢²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡×¤È¸À¤¦¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¡¿·ÄÄÂå¼ÕÂ¥¤¹¥ë¡¼¥ëÀß·×
¡¡°ìÊý¡¢¶áÇ¯±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÆüËÜÈÇ¡ÖBillboard¡¡JAPAN¡¡Hot¡¡100¡×¤À¡££Ã£Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤äÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿²ó¿ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ØÉ¸¤â²ÃÌ£¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢»Ô¾ì¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î·¸¿ô¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÈÇ¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÀß·×¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëã¦ºêÀ¿Æó»á¤Ï¡Ö£Ã£Ä¤ÎËç¿ô¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÄ°¤¯µ¡²ñ¤Î¤Û¤«¡¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ê¤É¤Ï¡¢¹ØÆþ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³ÎÎ¨¤ò»»Äê¤·¤Æ²ÃÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»»½ÐÊýË¡¤Ï¸ÇÄê²½¤»¤º¡¢¥ë¡¼¥ë¤ä·¸¿ô¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ÎµÏ¿¤ÈÃ±½ãÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ®¹Ô¤Î·Á¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢£µ£²½µ¡ÊÌó£±Ç¯¡Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¶Ê¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸º»»¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£ã¦ºê»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤â¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤È¥é¥¸¥ª¤Î³ä¹ç¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£»Ô¾ì¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥·¥§¥¢¡×¤âÂÐ¾Ý¤Ë
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤ÏºÆÀ¸²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥È¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¡£Spotify¡Ê¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¶á¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ÎµÞ¾å¾º¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÇ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ò¡Ö¥Ð¥¤¥é¥ë¡ÊÎ®¹Ô¡Ë¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þÂå¤´¤È¤ËÊÑÁ«¤òÂ³¤±¤ëÎ®¹Ô¤ò¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¤É¤¦ÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¾®ÅçËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇÎ®¹Ô¤òÂ¬¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊý¸þ¤«¤éÎ®¹Ô¤ÎÄ¬Î®¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Îã¦ºê»á¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Î¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÌò³ä¤À¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£³Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤Î°ã¤¤¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤¤¤Þ¡×¤â¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£