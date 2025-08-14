海中に残された網やロープなどのプラスチック製漁具が、海洋生物の命を脅かしている。

船舶への影響も懸念される。対策を講じて海の環境を守らねばならない。

これらの漁具は、幽霊のように海中を漂うことから「ゴーストギア（幽霊漁具）」と呼ばれる。

岩礁に絡まり回収できなくなったり、悪天候で流されたりするほか、故意に投棄されることも少なくない。「最も危険な海洋プラスチックごみ」とも指摘される。

幽霊漁具は、世界全体の海洋プラスチックごみの１割を占め、海への流出量は年１１５万トンに上るとの推計もある。中国や東南アジアからの流出が多い。

日本の場合、環境省が２０２３年度に国内７６地点で実施した漂着ごみの調査で、全体の３５％にあたる２・７トンが漁具だった。海洋国家で、漁業が盛んな日本にとって放置できない問題である。

プラスチック製の漁具は、軽くて長持ちという特徴を持つ一方、自然界で分解されにくい。

形状や機能を維持したまま海中に残るため、アザラシやウミガメ、魚などが絡まって、命を奪われる例が世界各地で報告されている。生態系を破壊するだけでなく、漁業資源の減少にもつながっており、問題は深刻だ。

漁具が船のスクリューに巻き込まれ、船体の損傷や事故につながる恐れもある。国や自治体、漁業関係者は、海中に残されたゴーストギアの実態を調査し、可能な限り回収する努力が欠かせない。

まずは漁具の海洋投棄を抑止する対策を進める必要がある。漁具に漁船番号など所有者の情報を記載する「マーキング」が有効ではないか。台湾では、刺し網への記載が義務化され、違反した場合は、罰則も設けられているという。

要らなくなった漁具をリサイクルする取り組みも強化すべきだ。漁業者の多くは、産業廃棄物として自費で処分している。漁業協同組合などがまとめて回収し、再生利用すれば、個人の経済的な負担は軽減されるはずだ。

新素材の漁具の開発も重要になる。一定期間を経ると海中で分解される漁具が普及すれば、環境への負荷を減らせるだろう。

海外から日本の沿岸に漂着するゴーストギアは多い。一国で解決するのは不可能だ。

現在、プラスチック汚染に関する国際条約の策定に向けた政府間交渉が、スイスのジュネーブで行われている。日本政府も各国と連携して対策を進めてほしい。