米国の経済データや統計システムの信頼性を脅かす解任劇である。

トランプ米大統領は、統計を不当に歪（ゆが）めようとする行為を控えるべきだ。

トランプ氏は８月上旬に労働省のエリカ・マッケンターファー労働統計局長を解任した。７月の雇用統計でデータが大幅に修正されたことを受け、「共和党と私の評判を落とすために不正に操作された」と批判した。

後任には、保守系政策研究機関のエコノミスト、Ｅ・Ｊ・アントニ氏を指名するという。トランプ氏を礼賛し、統計を問題視しているため、経済データへの政治介入に警戒感が広がっている。

マッケンターファー氏はバイデン前大統領によって局長に指名され、議会で承認された。こうした経緯を踏まえ、トランプ氏は、野党民主党に有利なように、統計が操作されたと言いたいようだ。

だが、トランプ氏は不正の明確な根拠を示していない。

雇用統計の大幅な修正は珍しくない。事業所からの回答がおおむね出そろい、統計の精度が高まるには時間がかかる。コロナ禍後に統計の回収ペースが低下している課題なども指摘されている。

今回、景気動向を反映する非農業部門の就業者の伸びは、６月の雇用統計を発表した時点と比べて、２５万８０００人も大幅に下方修正された。

データが示す経済の減速は、トランプ関税による不確実性の高まりや不法移民の厳しい取り締まりなどが影響したのではないか。解任劇は、統計を歪めようとする権力の行使と見るべきだろう。

トランプ氏はこのところ、経済政策に自信を深めている。７月上旬には、目玉政策の大型減税法を成立させた。また、相互関税を手段に取引を次々とまとめた。

その成果を誇示していただけに統計で冷や水を浴びせられ、我慢がならなかったのではないか。

信頼性の高い統計は、適切な経済政策運営と健全な金融市場の基盤である。国際金融の中核である米国は重い責務を負う。統計の信頼性を揺るがしてはならない。

特に雇用統計は、景気の好不調を見る上で重要だ。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が極めて重視する指標で、金融政策や、株式、為替などの市場を左右する。

統計への政治介入は、中国など権威主義的な国家ではしばしば見られる。米国の統計が不透明になれば、その悪影響は計り知れない。トランプ氏は、そうした問題点を考慮し、自制してもらいたい。