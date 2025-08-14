お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が30、31日に日本テレビで放送される夏恒例「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）のスペシャルサポーターに就任することが14日、同局から発表された。生放送で義足の村山夢和（むらやま・ゆわ）さんの唐松岳（標高2696メートル）挑戦をサポートする。

イモトは、過去の「24 時間テレビ」でも、全盲の女性・立木早絵さんとのキリマンジャロ登山（2011 年）、義足の女性・江口舞さんとの槍ヶ岳登山（2017 年）、そして義足の女性・松永琴寧さんとの立山登山（2018 年）などで挑戦をサポートしてきた。

今年のテーマは「あなたのことを教えて」。これまで同局「世界の果てまでイッテQ！」で世界を舞台にさまざまなロケに挑んできたが、「その土地の方々とコミュニケーションをとるときに気を付けていることは、なるべく『その人』を見るということ」だとし「初めから外国の人と思って接すると、どうしてもその方が暮らしてきた場所の文化、国民性など私の中にある先入観で接してしまいがち」とテーマに共感。

夢和さんとの挑戦には「私もこれまで様々なことを経験できたと思っていましたが、夢和さんと向き合う中で、経験を重ねるうちに自分のリミットを勝手に決めてしまいそうになることがあると気づきました」と告白。「夢和さんの姿勢や、お母さんの『やればできる』という言葉にハッとさせられ、自分で自分の限界を作ってはいけないと強く感じています」とコメント。「この登山が、山頂の景色を見てみたいとか、山が好きになったとか、義足について知りたいといった、色々なきっかけになってほしいです」と願いを込めた。

総合司会は昨年に引き続き、上田晋也、羽鳥慎一アナウンサー、水卜麻美アナウンサーの3人。石川県出身の浜辺美波が「チャリティーパートナー」に就任し、思いを寄せる能登を新たなチャレンジで応援する。