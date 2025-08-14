俳優の佐藤隆太（45）が、10月7日スタートのフジテレビドラマ「新東京水上警察」（火曜後9・00）に主演する。水上が舞台の異色刑事ドラマで、「特殊なフィールドならではの迫力のあるシーンが撮れている」と自信をのぞかせた。

吉川英梨氏の同名小説が原作。2008年まで実在した警視庁の「東京水上署」が復活したという設定で、東京の海や川で起きた事件を捜査する。同局「踊る大捜査線」シリーズでおなじみの「湾岸署」がライバルとして立ちはだかることも注目を集めそうだ。

佐藤が演じるのは東京水上署に勤務する熱血刑事。「どこか昭和の空気をまとったような男」と役柄を分析。過去にはフジの人気作「海猿」シリーズで潜水士を演じており、再び海が主戦場となる。5月から始まったロケの多くは東京の湾岸エリアで行われ、マリンアクションが見どころの一つ。炎天下での撮影は「体力的にもかなりハードでした」というものの、「現場での熱量が画面からもしっかりと伝わってくる」と胸を張った。

バディを組む刑事をNEWSの加藤シゲアキ（38）、船を操る海技職員を元乃木坂46の山下美月（26）が演じる。加藤は「（船による）シーチェイスなど、日本のドラマでは見たことがないシーンがある」、山下も「（登場人物たちの）個性が光っている」と話している。