¡Ú¹Åç¡Û¼ã¼êÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤Ç¡Ö¥ß¥¹¡×Â¿È¯¡Ä¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤¬³Ð¸ç¤¹¤ëàÄË¤ßá
¡¡¥»£´°Ì¤Î¹Åç¤Ï£±£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Îº¹¤â£²¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¹Åç»Ô¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿£±£¹£´£µÇ¯£¸·î£¶Æü¤Î¿ô»ú¤Ç¤â¤¢¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö£¸£¶¡×¤òÃåÍÑ¡£¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Ä¤ÄÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤À¤¬Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£³²ó¤Ë»°ÎÝ¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤È°ìÎÝ¤Î¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Ï¢Â³¼ººö¡£Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢µ¾Èô¤ÈÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ÎË½Åê¤Ç£²¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¹¶·â¤Ç¤Ï£¶²óÆó»àÆóÎÝ¤«¤éÃæÂ¼¾©¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÆóÁö¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤«¤éËÜÎÝÊ°»à¡£¼éÈ÷ÎÏ¤Îº¹¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£³¼ººö¡£ÈÈ¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´¤ÆÆâÌî¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°ÀîÀ¿ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬º´Æ£µ±¤ÎÆó¥´¥í¤ò¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢Ê»»¦¤ò¼è¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë°Ê³°¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆâÌî¿Ø¤ÏÆóÎÝ¡¦Á°Àî¡¢»°ÎÝ¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¤È¤È¤â¤Ë°ì·³¤Ç¤Î½Ð¾ìÎò¤¬Àõ¤¤ÌÌ¡¹¡£¾®±à¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â³«Ëë°Ê¹ß¤Î½øÈ×¤Ï¡Ö»°ÎÝ¡×¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ëÆâÌî¼ê¤¿¤Á¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò¸ÇÄê¤»¤º¤ËÎ×¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸åÈ¾Àï¤Î´ðËÜÀþ¤À¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤À¤±¤Ë¡Ö¤½¤ì¤â¹þ¤ß¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¤È¤¬¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ÎÃæ¿´Áª¼ê°éÀ®¤Ø¸þ¤±¡¢¸åÈ¾Àï¤âÅêÂÇ¤Ë¼ã¼ê¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÏÉÔÊÑ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨àÄË¤ßá¤òÈ¼¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ê»î¹çÃæ¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥ß¥¹¤À¡£º£µ¨¤ÎÀÖ¥Ø¥ë¤Ï£··î¤Ë£´¾¡£±£¶ÇÔ£³Ê¬¤±¤ÈÂç¼ºÂ®¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤âÇ¦ÂÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤½¤â¤½¤âº£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂÇ·â½Å»ë¡£¼é¤ê¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢½ÕÀè¤Ë¾ï»þ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿µÆÃÓ¡¢ÌðÌî¤ÎµîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÆóÍ·´Ö¤¬½Ð¤Ê¤¤»î¹ç¤âº£Ç¯¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¡£Ï¢·¸ÌÌ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤·à³Ð¸çá¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¤Âå¸òÂå¤ò¿Ê¤á¤ë¿·°æ´ÆÆÄ¤â»Ä¤ê»î¹ç¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¡ÖÇ¦ÂÑ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£