¡¡Á´¹ñ¹â¹»Ìîµå¤ÏÂè£¸Æü¤Î£±£³Æü¡¢£²²óÀï£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ºòÇ¯¤Î½Õ²Æ¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¹»Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤ÏÃæ±Û¡Ê¿·³ã¡Ë¤òÇË¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯½éÀïÆÍÇË¡£ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤ÎÅê¼êÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ç£´£¹ÂåÉ½¹»¤¬Á´¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÁÏÀ®´Û¤Ï³«Ëë»î¹ç¤ËÂ³¤¯£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
µþÅÔ¹ñºÝ£¶¡½£³·òÂç¹âºê
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï»°²ó¡¢»³¸ý¡¢Ãö¸Ô¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢ÃæÈ×¤Ë¤â²ÃÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Ä¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤ò¸«¤»¤¿¡£À¾Â¼¤¬Èï°ÂÂÇ£´¤Ç´°Åê¡£·òÂç¹âºê¤Ï»°²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ï¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê
¡¡£±£µ£°¥¥íÂæÈ¾¤Ð¤Î¹äµå¤òÅê¤²¤ë·òÂç¹âºê¤Î¥¨¡¼¥¹ÀÐ³À¸µ¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤ÏÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤¢¤ëÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡££±£´¡Á£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃ»µ÷Î¥¤«¤éÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ëµå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤À¡£¤³¤ÎÂÐºö¤¬¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤Ë¤âÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î²¼½Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£µÈÖ»³¸ý¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÔ¤Á¡¢ÊÑ²½µå¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤²¤ë¡×¤ÈºîÀï¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»°²óÆó»à°ìÎÝ¤ÇÆâ³Ñ¤ÎÂ®µå¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£¶ÈÖÃö¸Ô¤ÏÊÑ²½µå¤òÌÂ¤ï¤º¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£¾¯¤·µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤Æ·è¾¡ÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£Ãö¸Ô¤Ï°ì²ó¤Ë¤ÏÄ¾µå¤òÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¡ÖÂ®¤¤µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£½Õ¤Þ¤Ç¶ìÀïÂ³¤¤À¤Ã¤¿¡££³·î¤Î·òÂç¹âºê¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ³À¸µ¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü£´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ³À¸µ¤«¤é¤ÏÆÀÅÀ¤³¤½Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ç£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£È¬²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿£±ÈÖÄ¹Ã«Àîñ¥¤â¡¢¡ÖÁ°¤è¤êÃÙ¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢Ãö¸Ô¤Ï¡Ö³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡££±£°°ÂÂÇ¤Ç£¶ÆÀÅÀ¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¤â£´¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿·òÂç¹âºê¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤ò¡¢²Æ¤ËµÞ·ã¤ÊÀ®Ä¹¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¯µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÂÇÀþ¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÀÐÀî¹°¹¬¡Ë
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¡¦¾®ËÒ´ÆÆÄ¡ÖÀ¾Â¼¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×
