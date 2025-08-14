全国高校野球は第８日の１３日、２回戦３試合が行われた。

京都国際（京都）が健大高崎（群馬）に競り勝ち、昨年の春夏甲子園優勝校同士の対決を制した。関東一（東東京）は中越（新潟）を破り、準優勝した前回大会に続く初戦突破。創成館（長崎）は神村学園（鹿児島）との投手戦を制した。この日で４９代表校が全て登場し、創成館は開幕試合に続く２勝目を挙げた。

関東一６―１中越

関東一は同点の五回、大沢の適時二塁打などで２点を勝ち越すと、七、八回にも加点し、突き放した。エース坂本は１失点で完投。中越は前半の好機で打線がつながらず、４失策と守備の乱れも響いた。

「仲間に刺激を」１３３球投げ抜く

久しぶりの炎天下に、関東一の選手は相次いで脚がつり、途中交代した。厳しいコンディションのなか、身長１メートル７０の左腕・坂本がマウンドを守り抜いた。

「力んだ」という一回、先頭に長打を許し、暴投で先制点を与えた。五回は連打を浴びて一死二、三塁。だが、ここで３番に「一番の得意球」という縦に大きく曲がるカーブを４球続けて二ゴロに仕留め、リズムに乗った。４番には１３０キロ台半ばながらキレがある直球で追い込み、最後はチェンジアップで空振り三振。その裏に勝ち越し、以降は無安打に抑えた。

準優勝に輝いた昨夏の甲子園も主力を張った。「仲間に刺激を与えるプレーをしなければいけない」と自覚しており、この日は１３３球を投げ抜き、３番として安打も記録した。

延長の末に敗れた昨夏の決勝は、最後の打者となり、その場で泣き崩れた。「あの日の経験が、自分にとってどんな意味を持つのか。一戦一戦、探したい」と坂本。勝ち続けた先に答えがあると信じている。（大背戸将）

中越エース、自身のミスで動揺

中越のエース左腕・雨木は、自らのミスからリズムを崩してしまった。五回、一塁へのけん制悪送球で無死二塁とピンチを広げると、「動揺して思うように制球できなくなった」。長打や味方の失策も重なって勝ち越しを許し、この回限りでの降板となった。それでも四回までは持ち味の打たせて取る投球が光り、「憧れのマウンドで自分らしさを見せられたことは誇りです」と前を向いた。

関東一・米沢監督「（脚がつったため３人が途中交代し）急に暑くなったので予想はしていたが、選手はだいぶ苦労した。緊張もあったと思う」

中越・本田監督「（失策絡みで失点し）勝負所でいい守備を出すのが甲子園での戦いなんだと実感した。もう一度鍛え直したい」