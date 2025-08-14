ÅÄµ×ÊÝ°ËÅì»ÔÄ¹¤Îà·à¾ìá¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤«¤¯Íð¡Ä¡¡¿·¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤¬Âç´îÍøÍ¶È¯
¡¡³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÍÉ¤ì¤ëÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬£±£³Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥¼¥í²óÅú¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ªËßµÙ¤ßÃæ¤Î¤ªÃã¤Î´Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¤ò¤«¤¯Íð¤µ¤»¤ëàÅÄµ×ÊÝ·à¾ìá¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Àè·î¤ÎÉ´¾ò°Ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°ìÅ¾¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£ÅìÍÎÂçÂ´¶È¤ÎÇ§¼±¤äÂ´¶È¾Ú½ñ¤Î¿¿´æ¤Ê¤É¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤ÏÈò¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£¶·î¤ËµÄÄ¹¤äÉûµÄÄ¹¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¸«¤»¤¿»þ´Ö¤¬¤ï¤º¤«¤Êà¥Á¥é¸«¤»á¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÐÆ¬¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢É´¾ò°Ñ¤Ç¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Êà¥Á¥é¸«¤»á¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÎÊý¤ÇÄó¼¨¤ò¤·¤Æ¡¢Ìó£±£¹¡¦£²ÉÃ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ç·×Â¬¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥Þ¤Þ¤Ç¹ï¤ó¤À¥¿¥¤¥à¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏµÄ¾ìÆâ¤â¡Ö£±£¹¡¦£²ÉÃ¤«¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¡¢Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤âÁûÁ³¡£¡ÖÌó£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Ê¤éÌó£±£¹ÉÃ¤Ç¤Ï¡×¤È¼º¾Ð¤¬Ï³¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È»á¤¬»ý¤Ä£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÀ¤³¦ºÇ¹âµÏ¿¤¬£±£¹¡¦£±£¹ÉÃ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ü¥ë¥È¤Ë¼¡¤°¥¿¥¤¥à¡×¡Ö¥Ü¥ë¥È¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¡×¤ÈÂç´îÍø¹çÀï¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£ó£í£é£ì£å¡Á¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤Ï¡Ö£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Î¡¦£²ÉÃ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤³¤Ë½É¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡É´¾ò°Ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤Î¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö£±£¹¡¦£²ÉÃÄó¼¨¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡££±£¹¡¦£²ÉÃ¸«¤»¤¿¸å¤ËµÄÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊä¶¯¡£
¡Ö£±£°ÉÃ°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ö¤É¤³¤«¤é·×¤Ã¤¿¤«¤Ï¤â¤·É¬Í×¤Ê¤é¤¢¤È¤ÇÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤Ù¤¡×¤È£±£¹¡¦£²ÉÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö¤ÎµÄÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¥é¤Ã¤È£²²ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ü¥ë¥È»á¤Î¥¿¥¤¥à¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÃ»¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤ÎÆü¤âµ¿ÏÇ¤Î³Ë¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ø³«¤äÄó½Ð¤Ï¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËµñÈÝ¤·¤¿¡£¡Ö£±£¹¡¦£²ÉÃ¡×¤ÏÏÀÅÀ¤º¤é¤·¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤Ê¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î·úÀßÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¡¢»ÔÄ¹Áª¤òÀ©¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ïº£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¿ä¿ÊÇÉ¤Ë¤è¤ëÄÉ¤¤Íî¤È¤·¹©ºî¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤È¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¡¢À¤ÏÀ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡µÄ²ñÂ¦¤Ï·îÆâ¤Ë¤âÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼¿¦Àë¸À¤«¤é°ìÅ¾¡¢Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Å°Äì¹³Àï¤ò¿Þ¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤À¤±¤Ë¼º¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤òÁª¤Ö¸ø»»¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬ºÆ²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¼º¿¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£àÅÄµ×ÊÝ·à¾ìá¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
