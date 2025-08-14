全国高校野球は第８日の１３日、２回戦３試合が行われた。

京都国際（京都）が健大高崎（群馬）に競り勝ち、昨年の春夏甲子園優勝校同士の対決を制した。関東一（東東京）は中越（新潟）を破り、準優勝した前回大会に続く初戦突破。創成館（長崎）は神村学園（鹿児島）との投手戦を制した。この日で４９代表校が全て登場し、創成館は開幕試合に続く２勝目を挙げた。

創成館１―０神村学園

創成館は七回、代打・吉田と峯の連打などで二死二、三塁とし、暴投で決勝点を奪った。６回無安打の奥田から森下につないで零封した。神村学園は２安打に終わり、早瀬を援護できなかった。

好投の先発に代打、勝負手実る

ともに３年連続出場の九州勢同士の一戦。創成館の稙田（わさだ）監督は、相手がエース森下の速球に対して準備してくると読み、横手投げの奥田を先発に指名した。奥田は緩急を生かして六回まで無安打に抑える快投。一方、味方打線も六回まで無得点。指揮官は七回、「流れを変えたかった」と勝負に出た。

一死から奥田の代打に吉田を送る。吉田は「自分が出て、絶対に点に絡む」と２球目に食らいつき、中前打で出塁した。これをきっかけに好機を作り、暴投で先制のホームを踏んだ。その裏からは森下が救援し、この１点を守り切った。

長崎大会では３試合で４イニングのみの登板だった背番号１１の奥田。起用に応え、「四球が多かったが、要所要所で抑えられた」と胸を張った。吉田も毎試合出番があるわけではないが、相手投手の球筋を「しっかりイメージしていた」。各選手が怠らずに重ねてきた準備が、大舞台で実を結んだ。

大胆な采配に応えて選手たちが流れをたぐり寄せ、「最高ですよ」と稙田監督。チームが夏の甲子園で２勝目を挙げるのは、５度目の出場で初めて。レギュラーも控えも一体となって、全員でつかみ取った価値ある１勝だ。（上本虎之介）

痛恨の暴投「力が入った」

前回大会まで２年連続４強の神村学園が初戦で姿を消した。先発右腕の早瀬は１４０キロ台後半の速球とスライダーを武器に力投したが、七回の暴投が決勝点に。「絶対に抑えてやろうと思って力が入った。あのワンプレーで負けてしまうのが夏」と悔やんだ。ただ、要所では切れのある球で相手打者を抑え、小田監督は「粘り強く投げてくれた。素晴らしい投球だった」とたたえた。

創成館・稙田監督「奥田はヒットを打たれていなくて内容も良かったが、どうしても１点ほしかった。創成館らしい守り勝つ野球ができた」

神村学園・小田監督「（出場校中、最後に登場）４９番目の難しさを感じさせられた。甲子園でできる喜びが、力みに変わった」