中国海軍の空母２隻が６月に日本周辺の太平洋上などに展開した際、自衛隊が、沖縄県・尖閣諸島周辺の海域で、空母に対する攻撃訓練を行っていたことが分かった。

日本や台湾の近海で軍事的威圧を強める中国海軍に対し、対抗する用意ができていることを明確に示す意味合いがある。

複数の政府関係者によると、自衛隊による訓練は６月に行われ、航空自衛隊のＦ２戦闘機が複数参加した。訓練場所は尖閣諸島北方の海域で、中国空母２隻のうちの「遼寧」が通過した地点にあたる。日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内とみられる。遼寧は周辺海域を既に離れていた。この地点は普段、自衛隊による訓練が行われていない海域だという。Ｆ２に搭載した空対艦ミサイルで、空母を攻撃する手順などを確認した。

Ｆ２は高い対艦攻撃能力を持つ機体である一方、ステルス性能は限定的だ。最新鋭戦闘機ではなくＦ２をあえて投入することで、中国側に見せるように訓練を実施した。政府関係者は「時期、場所、内容からして、対抗措置とのメッセージを中国に確実に伝える訓練だった」と明らかにした。

遼寧は５月下旬に尖閣諸島周辺を南進後、太平洋に進出。６月上旬には南鳥島（東京都）沖の日本のＥＥＺ内に至った。同じ頃、別の空母「山東」も台湾南方を東進して太平洋に展開し、沖ノ鳥島（同）のＥＥＺ内を航行した。

日本政府は、空母２隻が米空母役と中国空母に分かれて対抗する演習を行ったと分析。中国軍による台湾有事や尖閣諸島への武力侵攻の際、介入に向かう米空母を迎撃する能力を高める目的だったとみている。中国軍は、ハワイやグアムから台湾の支援に向かう米軍を阻む軍事戦略「Ａ２ＡＤ（接近阻止・領域拒否）」の確立を進めている。

中国海軍の空母２隻が太平洋上に同時展開したのは今回が初めてで、５月下旬から約１か月間続いた展開期間中、２隻による艦載の戦闘機やヘリの発着艦は計約１１２０回にも及んだ。６月７〜８日には、海自の「Ｐ３Ｃ」哨戒機が、中国の艦載戦闘機から異常接近を受けるなど、中国は軍事的挑発を強めている。