日本テレビが全国ネットで地上波生中継する１６日の巨人―阪神戦（東京ドーム）に巨人の前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏とヤンキースＧＭ付特別アドバイザーの松井秀喜氏がスペシャルゲストとして出演することが決定した。同戦は６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの追悼試合として行われる。

原氏は選手、コーチとして長嶋さんと接し、２００２年に長嶋さんから監督を引き継いだ。松井氏はプロ入り時の監督だった長嶋さんのまな弟子として指導を受け、日米通算５０７本塁打を記録。試合前セレモニーから放送される地上波生中継は午後１時３０分から同４時までで、原氏は試合前半に、松井氏は試合中盤以降に数イニング出演する。

解説は高橋由伸氏と上原浩治氏。副音声にはゲストとして中畑清氏、村田真一氏、斎藤雅樹氏が「ＤＲＡＭＡＴＩＣ ＢＡＳＥＢＡＬＬ サポーター」の亀梨和也とともに出演する。

また、今回の中継では「未来へ残す、選手・長嶋茂雄」と題して視聴者から募集した「何度でも見たい、長嶋さんの選手時代の名場面」をＶＴＲにし、地上波中継内で映像とともに振り返る予定となっている。