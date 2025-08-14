TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）でリポーターを務め、「ゆめてぃ」の愛称で親しまれる畠中夢叶が20歳の誕生日を迎えた13日、東京・目黒区の大円寺を参拝した。

大人を意識した紺地に花柄の浴衣姿。「テッセンっていうお花で、花言葉に精神の美、束縛っていう意味がある。自分の目標をぎゅっと握り締めて頑張っていくぞっていう気持ちで選びました」と話した。

23年のホリプロスカウトキャラバン準グランプリで、現役大学2年生でもある。前夜も午後11時まで課題のリポートを書いていた。学業との両立は大変だが「19歳と同時にリポートを全て終えることができました。やっと私の夏が始まりました」と笑顔。「両親にとっても20年前に私が生まれた大切な日。しっかり恩返しもしていきたい」と気を引き締めた。

絵馬には「たくさんロケに行きたい」と記した。「王様のブランチ」でロケの楽しさに目覚めたという。「芸人さんとかとロケに行くのが生きる喜びと言いますか、楽しくて仕方なくて。いろんな番組で『ロケと言えばゆめてぃだよね』って言っていただけるように頑張りたい」と目標を立てた。自分が発信することで、その地の魅力を伝えられるのがうれしいという。地元大阪のロケに行きたいと言い「ダウンタウンの浜田さんに1回、頭をたたかれてみたい」と意外な希望も明かした。

明るく笑顔が印象的だ。バラエティーで活躍する優香や足立梨花、「王様のブランチ」MCの佐藤栞里らに憧れている。「佐藤栞里さんはCMに入った時もずっと変わらない。自分も飾らずにやっていきたい」と話す。

ゆくゆくは「自分の番組を持ちたい」と、MCができるタレントを目指している。占い師に聞いてみたところ「58歳でできる」と言われたそう。「58歳でもMCができるタレント。黒柳徹子さんのような『ゆめてぃの部屋』をいつか持てたらいいなと思います」と夢がふくらんだ。

15日からは金沢シーサイドFMで初の冠ラジオ番組「ゆめてぃタイム」（金曜午後4時）がスタートする。「ゆめてぃの時間」の意味と「ゆめ＋ティータイム」という意味をかけた。井森美幸、武田真治のゲスト出演も決まり、収録を終えた。「私、名前に『叶』っていう字が入ってるんですけど、お母さんに『口が10個分くらいのうるささしてるで』って言われるぐらい、話すことが好き。（井森、武田から）人生の教訓となるようなメッセージもいただいたので、ぜひ聞いていただけたらなと思います」とアピールした。