◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２阪神（１３日・マツダスタジアム）

らしさ全開の１３球だった。阪神・石井大智投手（２８）は２―０の９回に登板。先頭・中村奨、ファビアンから連続三振を奪い、小園に中前打を浴びるも、最後は末包を１５１キロ直球で空振り三振だ。２１年・平良（西武）に並ぶプロ野球記録の３９試合連続無失点に到達。「記録的に残るのはうれしいけど、全然監督には及ばない」。現監督の藤川球児（０６年、３８試合）を超え、笑顔でツーショットに収まると「この先、まだ試合があるから頼むな」と激励された。

ＮＰＢ史上唯一の５年制高専卒業選手。四国ＩＬ・高知を経て、２０年ドラフト８位から成り上がってきた。マウンドでは豪快な投球スタイルでも、素顔は控えめで目立つことを嫌う。侍ジャパンに選ばれた今も、独立リーグ時代のパーカーを愛用。「華がある方じゃないから」と私生活は大きく変わることはないが、夢を見せる時もある。

４月６日。高知の主催試合で現役プロ野球選手としては異例の冠試合を開催した。１００万円を自腹で負担。チームスポンサーも務めており、総額は数百万円にも及ぶ。「年俸が上がればいいことあるぞ、ってね」。古巣のウェートルームにはスポンサー料で購入された中古の器具が並ぶ。筋肥大で頂点を見た右腕に続けと、恵まれない環境で血気盛んな後輩たちが汗を流す。

今季は６月に打球が頭部を直撃。離脱中にトレーナーを通じて毎日コンタクトを取っていた藤川監督は「本当に誇らしい」とたたえた。チームは今季２４度目の完封勝ちで、同最多タイの貯金２４。マジックは２つ減って「２６」となった。節目の記録にも「いつも通りです」と表情を変えなかった石井。どんな逆境にも打ち勝ってきた男が、歴史を変える。（直川 響）