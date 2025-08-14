キケ・ヘルナンデス内野手の妻が第2子妊娠

米大リーグ・ドジャースにまたしても朗報が舞い込んだ。キケの愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手が、妻のマリアナ・ビセンテさんと共にインスタグラムで第2子の妊娠を報告。現地ファンからは祝福の声が多数寄せられている。

大きなおなかを寄せ合った。キケとマリアナさんはインスタグラムの共同投稿にて、「もうすぐKIKITO（小さいキケ）がやってくる！」と記して、妊娠を報告。4歳の長女ペネロペちゃんに続く第2子で、「#2026」と添えられている事から、26年の誕生予定のようだ。

現在、左肘の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているキケに訪れた朗報には、同僚のミゲル・ロハス内野手が「おめでとう」とコメント。球団のソーシャルメディアディレクターを務めるスー・ジョーさんも「待ちきれないわ！」と祝福。大谷翔平投手や山本由伸投手も「いいね！」を押すほか、現地ファンからもコメントが殺到している。

「世界にもう一人ヘルナンデスが誕生する！ おめでとう」

「イエーイ！ お二人ともおめでとう！ドジャースはピッチャーが必要だけどね（笑）」

「だからパパっぽい口髭を生やしていたのか！」

「キケ、おめでとう!!! 楽しみ！ 未来の小さなスラッガーね！」

「おめでとう!!!! ペネロペはきっと素晴らしいお姉ちゃんになるね」

「（キケも）妊娠しているの？それともホームランセレブレーションをしているの？」

ドジャースでは、6月にカーショーが第5子の、同じく7月にはマンシーが第3子の妊娠を発表するなど、ベイビーブームが続いている。



（THE ANSWER編集部）