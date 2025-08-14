ＶＴｕｂｅｒの天音かなたが１３日、東京・有明アリーナで自身初のソロライブ「Ａｍａｎｅ Ｋａｎａｔａ １ｓｔ Ｓｏｌｏ Ｌｉｖｅ “ＬＯＣＫ ＯＮ”」を開催した。

夢の舞台を堪能した。自身の髪と同じ青色のペンライトで埋め尽くされた光景を前に天音は「初めてのソロライブですよ。ありがとう！ 最高！」とシャウト。「みんなの顔が見られて、声が聞けて、心から感謝してます」。デビューからの５年半を思い起こしながら、会場中に歌声を目いっぱい響かせた。

以前からソロライブには並々ならぬ思いを抱いてきた。「小さい頃からアイドルや歌手になりたいと思って歌ったり踊ったりしてきた。とにかく音楽が好きで生きてきました」。キラキラした世界に憧れのまなざしを向けてきた。

しかし、デビュー前に耳の病気を発症。片耳が聞こえなくなり「歌わなくなった時期もあって、歌がどんどん下手になった。『もういいや』って」と投げやりになったこともあった。

それでも、所属するＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブ」から後押しを受け、２１年に初のオリジナル楽曲をリリース。「自分の歌がちゃんと聴こえなくて不安だった」と振り返るが、ファンの声援が力になり「みんなのおかげで歌おうと思いました」と再び夢を追い始めた。

そして、この日実現した晴れ舞台。約２時間かけて「Ｌａｓｔ―ｒｅｓｏｒｔ」「十万億土」など全１９曲を歌唱すると「諦めないで良かった。みんなのことが宝物です」と涙を流した。

自身の最終目標はさいたまスーパーアリーナでのソロライブ。夢の一つをかなえたが「今回のライブをきっかけに自分の実力を磨いていけたら」と高みを見据える。アーティストとして大きな一歩を踏み出した天音は、これからもファンの心を撃ち抜き続けていく。

◆天音 かなた（あまね・かなた）２０１９年１２月２７日、ＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブ」の４期生としてデビュー。ＹｏｕＴｕｂｅの登録者数は１６４万人。誕生日は４月２２日。２１年８月、初オリジナル楽曲「特者生存ワンダラダー！」をリリース。身長１４９センチ。愛称・かなたん。