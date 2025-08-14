タレントのイモトアヤコ（３９）が、今年の日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」（３０、３１日）のスペシャルサポーターに就任し、義足の少女と生放送でチャリティー登山を行うことが１３日、分かった。

同局系「世界の果てまでイッテＱ！」で世界中の高峰に登頂してきたイモトが、登山初挑戦となる１２歳・村山夢和（ゆわ）さんと、長野と富山県にまたがる北アルプス・唐松岳（標高約２６９６メートル）に挑む。

村山さんは「右足形成不全」を抱え、３歳の時に右足を切断。現在は、同番組の寄付でもらったスポーツ義足で陸上競技に励み、パラリンピック出場の夢を追っている。登山挑戦に向け「ハンデを負う全ての人が、できないことよりできることを増やす勇気を持ってくれたらうれしい」と語る。

イモトは、村山さんと登山練習に励み「夢和さんの姿勢にハッとさせられ、自分で自分の限界を作ってはいけないと強く感じています」と気合十分。登山企画に伴い、目的別募金「パラスポーツ応援募金」も開設され「この登山が、山が好きになったとか、義足について知りたいといった、いろんなきっかけになってほしい」と願っている。