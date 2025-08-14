俳優の佐藤隆太（４５）が１０月７日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「新東京水上警察」（火曜・後９時）に主演することが１３日、分かった。連ドラ主演は日本テレビ系「でたらめヒーロー」（２０１３年）以来、１２年ぶりとなる。

作家・吉川英梨氏の「新東京水上警察」シリーズが原作。東京の海や川を管轄する東京水上警察署に勤務するベテラン刑事（佐藤）が凶悪犯を追い詰める。バディの若手エリート刑事役はＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）。船を操縦する警視庁の専門職員を山下美月（２６）が演じる。

同局によると「水上警察」を題材にしたドラマは、国内の連ドラ史上初。佐藤も「この作品に挑戦するということに気概を感じましたし、そんな中で自分に声をかけていただけたことは本当に光栄です」と気合を入れる。

実際の船を使い、海で追いかけ回す“シーチェイス”も見どころの一つ。撮影用にも複数の船を出し、ドローンも駆使している。撮影は５月から入っており、波や悪天候、船酔いとも闘う日々。大野公紀プロデューサーは「普段の陸での撮影とはケタ違いなほどカロリーをかけて航行してきました」と振り返る。

佐藤は「（山場の撮影は）体力的にもかなりハードでしたが、その経験を通して現場全体に一体感が生まれたと感じています」と強調。加藤も「これまで日本のドラマでは見たことがないようなシーンがたくさんあります」と手応えを明かす。山下は「船の撮影は正直、暑すぎて記憶が薄れていて…」としながらも「チーム一丸となって頑張ったなという記憶だけはあります！」と冗談交じりに充実感を語った。