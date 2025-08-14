２０２３年のホリプロタレントスカウトキャラバン準グランプリでタレントの畠中夢叶（ゆめか）が、２０歳の誕生日を迎えた１３日、都内で浴衣姿を披露した。

ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）でリポーターを務める現役の大学２年生。「ロケに行くのが楽しくて仕方ない。芸人さんと一緒に行くのが生きる喜び」と笑った。番組で共演するオリエンタルラジオ・藤森慎吾やニッチェ・江上敬子には早くも腕を認められており「ロケといえば、『ゆめてぃ』と言われる存在になりたい。地元の大阪も盛り上げる」と意気込んだ。

高校卒業まで過ごした大阪では、やすよ・ともこや月亭八光を見て育った。受験期によくお参りしたという大阪天満宮に近い天神橋筋商店街や、黒門市場のロケを熱望。「（ダウンタウンの）浜田（雅功）さんに一度頭をたたかれてみたい」と、お笑いの本場出身らしい一面も見せた。趣味のサッカー観戦も仕事につなげたいそうで「（スペイン１部レアル・ソシエダードの）久保建英選手には試合にたくさん出られるチームに移籍してほしい」とマニアぶりも発揮した。

「ビールをぐびっと飲んで、もう私は２０歳なんだぞと実感したい」という畠中の最終的な目標は、ＭＣができるタレント。占い師には「５８歳でＭＣになれる」とまさかの宣告を受けたことを明かした上で「いつか黒柳徹子さんのように番組を持ちたい」と夢を掲げた。