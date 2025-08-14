センス1000点あげたい！【グローバルワーク】大人に似合う！「新作シューズ」

【グローバルワーク】の「新作シューズ」は、大人に似合うデザインが豊作。トレンドのスポーティスタイルを楽しめるレトロっぽ可愛いスニーカーや、洗練された足元を演出するパンプスなどがラインナップ。一点投入でセンスアップを狙える新作シューズは、毎日のお出かけにヘビロテしそうです。

大人に似合うトレンドコーデを楽しめる厚底サンダル

【グローバルワーク】「エアかるプラットフォームサンダル」\3,142（税込・セール価格）

5.5cmの厚底ソールが特徴。「空気のように軽い、エアかるシリーズ」（公式オンラインストアより）のサンダル。重さ約640gの軽量設計 & 高低差のあまりないプラットフォームで、楽な履き心地を実感できそう。高級感のあるレザー調素材で、大人に似合うトレンドコーデを楽しめそうです。

プラスワンでセンスアップ！ レトロ可愛い大人気スニーカー

【グローバルワーク】「エアかるクラシックスニーカー」\4,990（税込）

ガムソールとワンポイントのラインが映える、クラシカルなデザインが今っぽくて可愛い、“エアかるシリーズ”のスニーカー。プラスワンで旬のスポーティスタイルが完成。カジュアルすぎないデザインなので、キレイめコーデとの相性も良さそう。軽量・撥水・抗菌防臭の機能付き。公式オンラインストアでレビュー270件以上・評価★4.7の大人気商品です。

楽ちんおしゃれを楽しめる最旬サンダル

【グローバルワーク】「らくっション細線ヒールサンダル」\2,828（税込・セール価格）

フィット感にこだわって作られた、“らくっションシリーズ”のサンダル。華奢なストラップと細ヒールがフェミニンなムードを演出。レディライクなファッションを楽しみたい、今の気分にぴったりの商品です。スタイルアップと歩きやすさを両立できそうな5.5cmヒール。公式オンラインストアで「バックルの下はゴム入りで、外さずそのまま履けます」と紹介されているように、ストレスフリーにお出かけできそうです。

シーンレスに使える優秀パンプス

【グローバルワーク】「らくっション撥水フィットパンプス」\4,490（税込）

セミスクエアトゥが洗練された足元を演出する、“らくっションシリーズ”のパンプス。シンプルなデザインで服装を選ばず合わせやすそうなパンプスは、デイリーコーデにはもちろん、通勤や旅行など、幅広く活躍しそう。ラメやメタリックなどのトレンドカラーが揃う全10色展開です。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

