SixTONES高地優吾、ガチンコ釣り対決で奇跡を起こす？「負けん気が出る」と闘志
6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、14日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（毎週木曜 後8：00）に出演する。夏恒例の大型ロケ企画「沖縄マグロ釣り対決」では、高地含むゲスト4人が岡村（岡村隆史）チームと矢部（矢部浩之）チームに分かれ、より大きいマグロを釣ったチームが勝利するガチンコ勝負に挑む。
【番組カット】まさかの奇跡を起こす!?釣り初心者の山本彩
岡村チームは「ビギナーズラックを狙いたい」釣り初心者の山本彩と、釣り歴約40年の照英。矢部チームは「（パチンコ）海物語はよく打つ」が初心者の納言・薄幸と、釣り経験はあるが「正直ハマらなかった」という高地。これまでの番組史上最大の大物マグロは、2016年に滝沢カレンが釣った62キロ。今回、一番大きなマグロを釣った人には賞金10万円のご褒美が授けられる。
さらに62キロを超えるマグロを釣ったら賞金100万円ゲット。過去の大物釣りの映像に触発された高地は「負けん気が出る」と闘志を燃やす。
前夜祭会場は沖縄本島・中部のエリスリーナ西原ヒルズガーデン。沖縄の名産をふんだんに使用した豪華ディナーに一同舌鼓を打つ。合間には沖縄ご当地芸人による「ミニおもしろ荘」も開催され、珠玉の沖縄ネタで笑いを誘う。スペシャル料理をかけた対決は、リズムに合わせてシーサーのポーズをとる「シーサーポーズゲーム」。楽しいゲームのはずが、岡村・矢部・照英のおじさん三人衆の“老い”により、グズグズの泥仕合となる（!?）。
そして、前夜祭の食事代約11万円は負けたチームのリーダーの自腹になる。それを聞いた岡村と矢部は顔色を変えるが果たして軍配はどちらに。
そして一夜明けた対決当日の朝、一同には衝撃のニュースが発表される。果たして前代未聞のハプニングとは。白熱の釣りバトルでは、岡村がガチすぎて無言に…一方の矢部はハイテンション。初心者の山本＆薄幸に特大のビギナーズラックが訪れる（？）そして高地にも奇跡が（!?）。
脇を盛り上げるのは、原西孝幸（FUJIWARA）とクボケン（5GAP）による応援チーム。全員が大物ゲットに燃えるが、果たして史上最大の大物はゲットできるのか。そして約11万円の自腹は岡村と矢部のどちらなのか。
【番組カット】まさかの奇跡を起こす!?釣り初心者の山本彩
岡村チームは「ビギナーズラックを狙いたい」釣り初心者の山本彩と、釣り歴約40年の照英。矢部チームは「（パチンコ）海物語はよく打つ」が初心者の納言・薄幸と、釣り経験はあるが「正直ハマらなかった」という高地。これまでの番組史上最大の大物マグロは、2016年に滝沢カレンが釣った62キロ。今回、一番大きなマグロを釣った人には賞金10万円のご褒美が授けられる。
前夜祭会場は沖縄本島・中部のエリスリーナ西原ヒルズガーデン。沖縄の名産をふんだんに使用した豪華ディナーに一同舌鼓を打つ。合間には沖縄ご当地芸人による「ミニおもしろ荘」も開催され、珠玉の沖縄ネタで笑いを誘う。スペシャル料理をかけた対決は、リズムに合わせてシーサーのポーズをとる「シーサーポーズゲーム」。楽しいゲームのはずが、岡村・矢部・照英のおじさん三人衆の“老い”により、グズグズの泥仕合となる（!?）。
そして、前夜祭の食事代約11万円は負けたチームのリーダーの自腹になる。それを聞いた岡村と矢部は顔色を変えるが果たして軍配はどちらに。
そして一夜明けた対決当日の朝、一同には衝撃のニュースが発表される。果たして前代未聞のハプニングとは。白熱の釣りバトルでは、岡村がガチすぎて無言に…一方の矢部はハイテンション。初心者の山本＆薄幸に特大のビギナーズラックが訪れる（？）そして高地にも奇跡が（!?）。
脇を盛り上げるのは、原西孝幸（FUJIWARA）とクボケン（5GAP）による応援チーム。全員が大物ゲットに燃えるが、果たして史上最大の大物はゲットできるのか。そして約11万円の自腹は岡村と矢部のどちらなのか。