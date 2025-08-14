Mrs. GREEN APPLE、「神宮外苑花火大会」と新曲「夏の影」でコラボ 8・16開催
Mrs. GREEN APPLEが、16日開催の「神宮外苑花火大会」とコラボ。新曲「夏の影」に合わせたコラボ花火が披露される。小雨決行、荒天時は翌17日に順延。Mrs. GREEN APPLEは出演しない。
【動画】Mrs. GREEN APPLEの新曲「夏の影」
同花火大会は今年で第44回目。昨年もMrs. GREEN APPLEのコラボ花火を披露し、約1時間にわたって華麗かつ迫力満載の花火を打ち上げた後、アンコール花火として「アポロドロス」にのせて約1500発の花火を次々と打ち上げた。
コラボ花火は2年連続となるMrs. GREEN APPLEの、約7年振りとなる夏をタイトルに掲げた「夏の影」と花火が、今年はどのような共演を見せるのか。
なお、神宮球場には荻野目洋子、倖田來未、wacci、eill ほか、秩父宮ラグビー場には青山なぎさ、osage、澤村光彩、Tani Yuuki、LIL LEAGUEほかが出演。MCを、神宮球場が鈴木新彩テレビ朝日アナウンサー、秩父宮ラグビー場が松岡朱里テレビ朝日アナウンサーが務める。
チケットはチケットぴあ、テレ朝チケット、セブン‐イレブン店頭にて販売中。コラボ花火は神宮球場、秩父宮ラグビー場、両会場とも鑑賞できる。
