佐藤隆太、フジ火9ドラマの主演に決定 連ドラ史上初「水上警察」がテーマ バディに加藤シゲアキ【コメントあり】
フジテレビは、10月期の火9ドラマに「水上警察」をテーマとした『新東京水上警察』（10月7日スタート 毎週火曜 後9：00 ※初回は15分拡大）を放送すると発表した。主演は俳優の佐藤隆太、バディ役としてNEWSの加藤シゲアキが出演する。
【画像】佐藤隆太＆加藤シゲアキ＆山下美月…そしてもう一つのメインキャラ・警備艇
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
「水上警察」は、実在する警察組織。「東京水上警察署」は2008年までに実在した署で、現在は「東京湾岸警察署・水上安全課」で一つの課となっている。劇中では、「東京水上警察署」として復活し、東京の海や川で起きるあらゆるジャンルの事件に挑む。原作は、緻密な取材とエンタメ性を兼ね備えたミステリー作家・吉川英梨氏による同名シリーズ。
佐藤は、同作がフジテレビ制作連続ドラマ初主演となる。佐藤の水上警察署での刑事バディとして加藤、船を操縦する海技職員として、元乃木坂46で俳優の山下美月を迎え、刑事＆海技職員のチームが東京湾に渦巻く犯罪に「船」で挑んでいく、警察ドラマを届ける。舞台となるのは、東京・湾岸エリアで、「水上署」のライバルとして「湾岸署」も登場する。“日本の警備手薄地帯”とも呼ばれる水上でどんな難事件が待ち受けるのか。
佐藤が演じるのは、東京水上警察署の刑事でリーダー・碇拓真。凶悪犯を追い詰める、強行犯係の係長。刑事歴20年以上にもかかわらず、ずっと所轄に在籍し、本部経験はゼロ。さらに私生活ではバツ2で3人の子持ちという異色の警察官である。しかし、眼光の鋭さと行動力は天下一品で、事件解決のためなら危ない橋でも平気で渡る、向こう見ずなタイプ。刑事としての観察眼も鋭く、事件の真相にいち早くたどり着くことも多い人物だ。出世に興味もなく、普段は軽口を叩きながら過ごすスキだらけの人物のように見えるが、仲間のピンチには必ず駆けつける熱き心と正義感の持ち主でもある。そんな碇だが、ある過去が影響して、水上警察の刑事としては致命的な“水恐怖症”というトラウマを抱えている。そんな碇が水上警察に異動したのにはワケがあって…。
そして、情報解禁に合わせて同作のキービジュアルも公開された。東京の象徴的な建物が建ち並ぶ東京湾を背景に、物語の中心となる刑事バディの碇と日下部、海技職員の有馬、さらに“もう1人のメインキャラクター”とも言える警備艇が映った、大海原への航海を感じさせるさわやかなビジュアルとなっている。
【コメント】
■佐藤隆太
――今作のオファーを受けた時の感想を聞かせてください。
今回のお話をいただいて、まず吉川先生の原作を手にしたのですが、そのおもしろさに圧倒され一気に読み切ってしまいました。スケールの大きな事件が次々と展開される世界観に引き込まれましたね。もちろん、そのすべてを映像化するのは難しいと理解しつつも、この作品に挑戦するということに気概を感じましたし、そんな中で自分に声をかけていただけたことは本当に光栄です。スタッフ・キャストの皆さんと一丸となって、全力で臨みたいと思います。
――主人公・碇というキャラクターの魅力をお聞かせください。
碇ってどこか昭和の空気をまとったような男なんですよね。原作では、多くを語らず、背中でチームを引っ張っていくような頼れる存在として描かれています。今回のドラマ版では、仲間たちと正面から向き合い、言葉でも行動でも引っ張っていくような、少し開かれたキャラクターになっていると思います。それでもやはり、碇の一番の魅力は“背中で語る男らしさ”だと思っていて、そこはしっかり残したいなと。言葉じゃなく行動で見せる、不器用だけど熱くてまっすぐな男。そんな碇の姿を要所要所で表現したいです。
――今作の大きな見どころである船のシーンについて、撮影時の印象やエピソードをお聞かせください。
撮影が始まってすぐに、船に乗って海のロケに挑みました。まだドラマのチームとしても立ち上がったばかりで、みんな手探りの状態でのスタートでした。船の上という特殊な環境での撮影は、スタッフの皆さんにとっても初めてのことが多く、不安もあったと思います。炎天下の過酷な環境の中、 みんな苦しい表情を見せずに、とにかく集中してアイデアを出し合いながら撮影に臨む姿に、刺激を受けると同時に大きな喜びも感じました。特に山場のシーンでは3日間連続で船上での撮影を行い、体力的にもかなりハードでしたが、その経験を通して現場全体に一体感が生まれたと感じています。海で撮った映像を少しだけ見せてもらったのですが、その迫力に驚きました。あの現場での熱量が、画面からもしっかりと伝わってくるような力強さを感じました。今回、第1話から第3話までが原作の第1巻にあたる構成になっていて、物語が連続して展開されていきます。まずは第3話まで！絶対に見ていただきたいです!!
――放送を楽しみにしている視聴者の皆さまへのメッセージをお願いします。
水上という特殊なフィールドならではの迫力あるシーンが撮れているんじゃないかと思います。まだまだ撮影は続きますが、皆さんに楽しんでいただけるように全力で作品に向き合っていきますので、ぜひご覧になってください！
【画像】佐藤隆太＆加藤シゲアキ＆山下美月…そしてもう一つのメインキャラ・警備艇
今作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。船や海のシーンを圧倒的なスケールで描き、犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイス、息をのむ海上アクションなど、これまでの警察ドラマの常識をはるかに超えた全く新しい作品となっている。
佐藤は、同作がフジテレビ制作連続ドラマ初主演となる。佐藤の水上警察署での刑事バディとして加藤、船を操縦する海技職員として、元乃木坂46で俳優の山下美月を迎え、刑事＆海技職員のチームが東京湾に渦巻く犯罪に「船」で挑んでいく、警察ドラマを届ける。舞台となるのは、東京・湾岸エリアで、「水上署」のライバルとして「湾岸署」も登場する。“日本の警備手薄地帯”とも呼ばれる水上でどんな難事件が待ち受けるのか。
佐藤が演じるのは、東京水上警察署の刑事でリーダー・碇拓真。凶悪犯を追い詰める、強行犯係の係長。刑事歴20年以上にもかかわらず、ずっと所轄に在籍し、本部経験はゼロ。さらに私生活ではバツ2で3人の子持ちという異色の警察官である。しかし、眼光の鋭さと行動力は天下一品で、事件解決のためなら危ない橋でも平気で渡る、向こう見ずなタイプ。刑事としての観察眼も鋭く、事件の真相にいち早くたどり着くことも多い人物だ。出世に興味もなく、普段は軽口を叩きながら過ごすスキだらけの人物のように見えるが、仲間のピンチには必ず駆けつける熱き心と正義感の持ち主でもある。そんな碇だが、ある過去が影響して、水上警察の刑事としては致命的な“水恐怖症”というトラウマを抱えている。そんな碇が水上警察に異動したのにはワケがあって…。
そして、情報解禁に合わせて同作のキービジュアルも公開された。東京の象徴的な建物が建ち並ぶ東京湾を背景に、物語の中心となる刑事バディの碇と日下部、海技職員の有馬、さらに“もう1人のメインキャラクター”とも言える警備艇が映った、大海原への航海を感じさせるさわやかなビジュアルとなっている。
【コメント】
■佐藤隆太
――今作のオファーを受けた時の感想を聞かせてください。
今回のお話をいただいて、まず吉川先生の原作を手にしたのですが、そのおもしろさに圧倒され一気に読み切ってしまいました。スケールの大きな事件が次々と展開される世界観に引き込まれましたね。もちろん、そのすべてを映像化するのは難しいと理解しつつも、この作品に挑戦するということに気概を感じましたし、そんな中で自分に声をかけていただけたことは本当に光栄です。スタッフ・キャストの皆さんと一丸となって、全力で臨みたいと思います。
――主人公・碇というキャラクターの魅力をお聞かせください。
碇ってどこか昭和の空気をまとったような男なんですよね。原作では、多くを語らず、背中でチームを引っ張っていくような頼れる存在として描かれています。今回のドラマ版では、仲間たちと正面から向き合い、言葉でも行動でも引っ張っていくような、少し開かれたキャラクターになっていると思います。それでもやはり、碇の一番の魅力は“背中で語る男らしさ”だと思っていて、そこはしっかり残したいなと。言葉じゃなく行動で見せる、不器用だけど熱くてまっすぐな男。そんな碇の姿を要所要所で表現したいです。
――今作の大きな見どころである船のシーンについて、撮影時の印象やエピソードをお聞かせください。
撮影が始まってすぐに、船に乗って海のロケに挑みました。まだドラマのチームとしても立ち上がったばかりで、みんな手探りの状態でのスタートでした。船の上という特殊な環境での撮影は、スタッフの皆さんにとっても初めてのことが多く、不安もあったと思います。炎天下の過酷な環境の中、 みんな苦しい表情を見せずに、とにかく集中してアイデアを出し合いながら撮影に臨む姿に、刺激を受けると同時に大きな喜びも感じました。特に山場のシーンでは3日間連続で船上での撮影を行い、体力的にもかなりハードでしたが、その経験を通して現場全体に一体感が生まれたと感じています。海で撮った映像を少しだけ見せてもらったのですが、その迫力に驚きました。あの現場での熱量が、画面からもしっかりと伝わってくるような力強さを感じました。今回、第1話から第3話までが原作の第1巻にあたる構成になっていて、物語が連続して展開されていきます。まずは第3話まで！絶対に見ていただきたいです!!
――放送を楽しみにしている視聴者の皆さまへのメッセージをお願いします。
水上という特殊なフィールドならではの迫力あるシーンが撮れているんじゃないかと思います。まだまだ撮影は続きますが、皆さんに楽しんでいただけるように全力で作品に向き合っていきますので、ぜひご覧になってください！