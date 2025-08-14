長嶋茂雄さん追悼試合 原辰徳＆松井秀喜がスペシャルゲストで出演
16日午後1時30分から放送される、日本テレビ系『長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の追悼試合「巨人×阪神」』の中継番組に巨人軍前監督の原辰徳氏と、長嶋監督のもと巨人で活躍した松井秀喜氏がスペシャルゲストとしてイニング限定で出演する。
【写真】3月には…大谷翔平と談笑していた長嶋茂雄さん
選手、ヘッドコーチとして長嶋監督を支え、2002年に長嶋さんから監督を引き継いで巨人の黄金期を築いた原氏、そして、長嶋監督がドラフト会議で引き当てて巨人に入団し、二人三脚で練習に取り組みスイングを作り上げて、稀代のスラッガーとなった松井氏、長嶋さんとともに歩んできた2人に長嶋さんへ思いを聞きながら、長嶋さんへの感謝を伝える中継を届ける。
地上波主音声の解説として、長嶋監督時代に巨人に入団し、松井氏とともに、2000年「ON決戦」となった日本シリーズで日本一に貢献した、高橋由伸氏、上原浩治氏が出演。また、地上波副音声には、長嶋さんを恩師と慕う中畑清氏らを迎えて「DRAMATIC BASEBALL サポーター」亀梨和也とともに長嶋さんの功績やエピソードをお届けする副音声を展開する。
