¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¡Ö¥¯¥½·Ý¿Í¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×½ÐÈÇ¡¡ÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì»ö·ï¤«¤é34Ç¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹²¦¼Ô¤Ø¤Îµ°À×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¡Ê54¡Ë¤¬Ãø½ñ¡Ö¥¯¥½·Ý¿Í¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ý¿Ê²½¤¹¤ëÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¡×¡Ê¤µ¤¯¤é¼Ë¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë¤ËÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³»ö·ï¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¡×Æþ¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤ÇBBWÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Îµ°À×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¤È½÷Í¥ºû¤ë¤ß»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÀ®¾ë³Ø±à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ®¾ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÄáÅÄ¿¿Í³¤È¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±«µÜÅã»Ò¤¬Æ±µéÀ¸¡¢·ªÈøÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï1³ØÇ¯¾å¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¿»ÒÍýº»¤µ¤ó¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
91Ç¯½Õ¤ËÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÉÕ¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÂç¤Ë°ì±þ¤ÏÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¡£¤Ê¤¼¤«ÁêËÐÉô¿äÁ¦¤Ç¡¢¡ØÌë´Ö¡Ù¤Î³ØÉô¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤«¤é34Ç¯Á°¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¡£º£¤È¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¤¬°ã¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÅö»þ¤Î·Ý¿Í¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡¢Íç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ã¯¤«¤¬É¬¤ºÁ´Íç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¿å±ËÂç²ñ¤Ê¤ó¤«¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À¸å¤í¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤·¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸å¤í¤Ç¥Ñ¥Õ¥Ñ¥Õ¤È¤«ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«¡¢¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡¢°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡¢¥À¥ó¥«¥ó¡¢¾¾ÈøÈ¼Æâ¡¢¥é¥Ã¥·¥ã¡¼ÈÄÁ°¤é¤Î¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î²¼¤ÃÃ¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¡²è¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Î¾¯Ç¯±¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Í´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢·³ÃÄ¤Î·»¤µ¤óÊý¤ÏÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Æü¥Æ¥ì¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¤Î¥¬¥ó¥Ð¥ë¥Þ¥ó¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢ËÍ¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ø¤ä¤«¤ó¡¢¤ªÁ°¹Ô¤±¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼ê¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ªÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
ÂÎ¤òÄ¥¤ë²á¹ó¤Ê·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤«»à¤Ì¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢97Ç¯¤Ë¤ÏÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤í¤¤¤í²á¹ó¤Ê¤³¤È¤òËè²ó¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¤í¡¢¤³¤ì»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È±¿Æ°¤È¤«¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¶¥µ»¤¬ÂÎ½ÅÊÌ¤Ê¤Î¤¬¡¢¾®¤µ¤¤¼«Ê¬¤Ë¤ÏÍÍø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î97Ç¯¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Î´ØÅìÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤â·×3²óÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£À®¾ë³Ø±à¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÏÂçÀèÇÚ¤ËÌÀÂç¡¢¿·ÆüÅ´¡Ê¸½ÆüËÜÀ½Å´¡Ë³øÀÐ¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¾¾ÈøÍº¼£¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾Èø¤µ¤ó¤ÏÀ®¾ë³Ø±à¤«¤é¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¶¯¹ë¤ÎÌÜ¹õ¹â¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ø¶È¤Ê¤ó¤«¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÂç¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ³Ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤â½Ð¾ì¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¸«¤ë¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¥µ¥à¥é¥¤TV¤Ç¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥í¡¼¥É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ÂçÂÎ¡¢48ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ´úÍÈ¤²¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤é¡¢Á´¤¯ÏÃ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢10Ç¯¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î22Æü¤Ë55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È3Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡×
°ìÊý¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥´¥¸¥é¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¼ý½¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦ºÇ¶á¤Ï²¿¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ø¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é»²Æþ¤·¤ÆÍè¤ë¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£21Ç¯¡ÊÎá3¡Ë¤«¤é»Ï¤á¤¿¥¨¥Õ¥¨¥àÀ¤ÅÄÃ«¡Ö¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¤Î¥Ö¥Ò¥Ö¥Ò¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢14Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿²®Ìî¿¿Íý¡Ê47¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÃµ¤·¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÃÏ¸µ¤Î²¼ËÌÂô¥·¥¢¥¿¡¼¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡¤Ç·î¤Ë1²ó¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÓË¸Æ¤ª¾Ð¤¤ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÈëÊõ´Û¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢µîÇ¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¸¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢µ®½Å¤Ê·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Éã¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¤â86ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£9Ç¯Á°¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¿Í¤Î½÷Í¥ºû¤ë¤ß»Ò¤µ¤ó¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤«¡¢¤¢¤¤ì¤«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÇ¯Îð¤ÈÆ±¤¸86²ó¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â50ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤±¤É¡¢Ï·¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¾å¤òÌÜ»Ø¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¢¡¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¡¡1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë8·î22Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Î¸Îºû¤ë¤ß»Ò¤µ¤ó¡£¾®³Ø¹»¤«¤éÀ®¾ë³Ø±à¤Ç1Ç¯Î±Ç¯¤·¤ÆÀ®¾ë³Ø±à¹âÂ´¶È¡£½÷Í¥Ê¿»ÒÍýº»¤Ï¾®³Ø¹»¡¢½÷Í¥ÄáÅÄ¿¿Í³¤È¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼±«µÜÅã»Ò¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡£91Ç¯¡ÊÊ¿3¡ËÇ¯¤ËÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÉÕ¤¿Í¡¢Äï»Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¡×¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£Á´ÆüËÜ¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Áª¼ê¸¢¤Ç98¡Á00Ç¯½àÍ¥¾¡¡¢01¡¢02¡¢04Ç¯Í¥¾¡¡£14Ç¯8ºÐÇ¯²¼¤Î¥é¥¸¥ªDJ²®Ìî¿¿Íý¤È·ëº§¡£15Ç¯ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÉðÂ¢Ç¦Ë¡ÅÁ¡¡Ç¦¼ÔÎõÉ÷¡×¤Ë½Ð±é¡¢´ÆÆÄ¡£153¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£