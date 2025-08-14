TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤ä¤ä¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°4»þ13Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿Ì¸»¤Ï°ñ¾ë¸©²­¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½50¥­¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï5.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£