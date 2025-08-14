ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４０９ドル高 シカゴ日経平均先物は４万３１５５円
NY株式13日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 44867.64（+409.03 +0.92%）
ナスダック 21698.47（+16.57 +0.08%）
CME日経平均先物 43155（大証終比：-215 -0.50%）
欧州株式13日終値
英FT100 9165.23（+17.42 +0.19%）
独DAX 24185.59（+160.81 +0.67%）
仏CAC40 7804.97（+51.55 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.685（-0.046）
10年債 4.240（-0.049）
30年債 4.829（-0.049）
期待インフレ率 2.377（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.680（-0.064）
英 国 4.589（-0.037）
カナダ 3.394（-0.040）
豪 州 4.223（-0.019）
日 本 1.508（+0.014）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.56（-0.61 -0.97%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3404.60（+5.60 +0.16%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121885.81（+1708.50 +1.42%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1797万4500（+251952 +1.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44867.64（+409.03 +0.92%）
ナスダック 21698.47（+16.57 +0.08%）
CME日経平均先物 43155（大証終比：-215 -0.50%）
欧州株式13日終値
英FT100 9165.23（+17.42 +0.19%）
独DAX 24185.59（+160.81 +0.67%）
仏CAC40 7804.97（+51.55 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.685（-0.046）
10年債 4.240（-0.049）
30年債 4.829（-0.049）
期待インフレ率 2.377（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.680（-0.064）
英 国 4.589（-0.037）
カナダ 3.394（-0.040）
豪 州 4.223（-0.019）
日 本 1.508（+0.014）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.56（-0.61 -0.97%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3404.60（+5.60 +0.16%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121885.81（+1708.50 +1.42%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1797万4500（+251952 +1.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ