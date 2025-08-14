NY株式13日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　44867.64（+409.03　+0.92%）
ナスダック　　　21698.47（+16.57　+0.08%）
CME日経平均先物　43155（大証終比：-215　-0.50%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9165.23（+17.42　+0.19%）
独DAX　 24185.59（+160.81　+0.67%）
仏CAC40　 7804.97（+51.55　+0.66%）

米国債利回り
2年債　 　3.685（-0.046）
10年債　 　4.240（-0.049）
30年債　 　4.829（-0.049）
期待インフレ率　 　2.377（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.680（-0.064）
英　国　　4.589（-0.037）
カナダ　　3.394（-0.040）
豪　州　　4.223（-0.019）
日　本　　1.508（+0.014）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.56（-0.61　-0.97%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3404.60（+5.60　+0.16%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121885.81（+1708.50　+1.42%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1797万4500（+251952　+1.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ